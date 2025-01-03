منافسات قوية بين محبي الألعاب الإلكترونية في ممشى ليوا

اختتمت، أول من أمس، النسخة الأولى من بطولة الاستعراض الإلكتروني الحر، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، التي شهدت منافسات قوية وحضوراً كبيراً من محبي الألعاب الإلكترونية في ممشى ليوا.

وفي فئة 14-17 سنة تُوّج نايف سعود الشبابي من اليمن بالمركز الأول، فيما جاء الإماراتي ذياب عبدالله الحمادي في المركز الثاني، وحل مواطنه زايد أحمد في المركز الثالث. وفي فئة 8-13 سنة، سيطرت المواهب الإماراتية على منصة التتويج، حيث توج حمدان صالح الكندي بالمركز الأول، وتلاه سعيد عبدالله البلوشي في المركز الثاني، بينما جاء محمد عبدالرحيم الحمادي في المركز الثالث. وتميزت البطولة بقوانينها المبتكرة وطريقة الأداء الاحترافية التي أضفت طابعاً خاصاً على النسخة الأولى، ما جعلها تجربة فريدة لجميع المشاركين.

وأعرب مدير عام نادي ليوا الرياضي، حمدان المزروعي، عن سعادته الكبيرة بنجاح البطولة في نسختها الأولى، مشيراً إلى أن هذه البطولة أضافت بُعداً جديداً لمهرجان ليوا الدولي، وأظهرت مستوى متميزاً من التنافسية بين الشباب، وذلك مع استمرار العمل على تطوير هذا الحدث في النسخ القادمة ليصبح منصة إبداعية لجميع المواهب.