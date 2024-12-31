غوتيريش عن التغير المناخي: طريق مؤدٍّ إلى الدمار

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغيّر المناخي تسبّب بأحوال جويّة قصوى وحرارة قياسية في عام 2024، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة العالم إلى أن «يحيد عن هذا الطريق المؤدي إلى الدمار».

ومن المتوقع أن يكون 2024 العام الأكثر دفئاً على الإطلاق، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وشهدت هذه السنة أيضاً نسبة قياسية من انبعاثات غازات الدفيئة.

وقالت الأمين العام للمنظمة، سيليستي ساولو، إن «التغير المناخي يحدث أمام أعيننا بشكل شبه يومي مع ازدياد تواتر الظواهر المناخية القصوى وأثرها».

وأضافت: «شهدنا هذا العام تساقطات وفيضانات قياسية وخسائر فادحة في الأرواح في بلدان عدة، ما أثار الحزن في نفوس مجتمعات كثيرة عبر القارات».

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن «الأعاصير المدارية خلّفت حصيلة بشرية واقتصادية هائلة، آخرها في إقليم مايوت التابع لفرنسا في المحيط الهندي». وذكّرت بـ«الحرارة القصوى التي طالت عشرات البلدان، متخطية 50 درجة مئوية مرات عدة والأضرار التي ألحقتها حرائق الغابات».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالته بمناسبة العام الجديد: «نشهد انهيار المناخ أمام أعيننا مباشرة، لكن علينا أن نحيد عن هذا الطريق المؤدي إلى الدمار، وليس لدينا أي وقت لنضيعه».