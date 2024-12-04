مركز مصري يدخل غينيس بأصغر حفرية حوت

دخل مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في مصر موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد اكتشاف حفرية أصغر حوت في مملكة الحيتان القديمة.

واكتشف فريق بحثي، بقيادة علماء مصريين، الحفرية التي سميت «توتسيتس» على شرف الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون، في صخور يعود تاريخها إلى نحو 41 مليون عام.

وجاء على الموقع الإلكتروني لموسوعة غينيس أن الحوت المكتشف يبلغ طوله 2.5 متر.

واكتُشفت الحفرية في وادي الريان بالفيوم عام 2023، ودخلت موسوعة غينيس في أكتوبر 2024.