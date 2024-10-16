مهرجان تنوير يعزف أنغام المحبة في صحراء مليحة

يحتفي مهرجان تنوير، الذي ينطلق في نوفمبر المقبل في صحراء مليحة بالشارقة، بالتنوع الثقافي والتعبير الفني، إذ يجمع الحدث الافتتاحي جمهوراً متنوعاً من خلال قوة الموسيقى والفن والشعر، ويستلهم حكمة الشاعر جلال الدين الرومي، تحت شعار «أصداء خالدة من المحبة والنور».

وفي يومه الثاني الذي يتضمن مجموعة من الحفلات والعروض الأدائية والأنشطة، يدعو المهرجان، الأول من نوعه في المنطقة، الحضور إلى تجربة تفاعلية تتجاوز الحدود، وتستحضر ارتباطاً وثيقاً مع البيئة الطبيعية المحيطة.

ويتصدر المسرح الرئيس العرض المرتقب «Journeys of Light»، مبادرة من كمال مسلّم تهدف إلى نشر النور وروح التعاون بين الفنانين القادمين من أنحاء العالم، إذ سيسافر كل منهم في رحلة الضوء الخاصة به، ويجمع بين القوى والتآزر لإنتاج عرض واحد بموسيقى ملهمة من تأليف الفنانين المشاركين، مع مزيج من العناصر الموسيقية من مختلف الأنواع، أعاد ترتيبها وتنسيقها الفنان كمال مسلّم وفريقه الأساسي.

وسيطل حفل رئيس آخر على مسرح «مهرجان تنوير» تحييه فرقة «قسطنطينية» (Constantinople)، بقيادة كيا طبسيان وغالية بن علي، إذ يربطهما التقاليد الموسيقية المميزة التي تجمع بين أزمنة وثقافات مختلفة، ليقدما عروضاً من ألبومهما الشهير «على خطى الرومي»، ويعد باستكشاف عميق لأعماله التي تم إعدادها على الموسيقى التي تعكس موضوعات الفلسفة والتأمل الذاتي.

وتواصل الأمسية بأداء لموسيقى «القوالي» الأوركسترالية مع الموسيقار روشيل رانجان والمطربة الموهوبة آبي سامبا، إلى جانب مدرب ومصمم الرقص العالمي آكاش أوديدرا، ومن خلال دمج الأشعار مع الحركات الكلاسيكية الهندية والترتيبات الأوركسترالية المؤثرة، يقدم هذا العرض تجربة مؤثرة تحتفي بالتراث الغني لموسيقى «القوالي».

وعلى مسرح «شجرة الحياة»، سيكون الجمهور على موعد مع عرض أدائي تقدمه الفنانة سيني كامارا، التي ستقدم مزيجاً من إيقاعات غرب إفريقيا وموسيقى البوب المعاصرة، إلى جانب الفنانة الأدائية ماري ماليفارجز في عرض يجمع الرسم والموسيقى، تتبعه فقرة فنية شعرية لـ«بركة بلو» يصاحبها على العود والناي والدف التركي «فرقة شادي» ما سيطل فنان موسيقى «الغناوة» المغربية حسن حكمون من خلال تفسيره الفني للتقاليد المغربية القديمة، ونغمات آلة الـ«الكمبري»، المعروفة أيضاً باسم «سنتير»، وهي آلة موسيقية بثلاثة أوتار جهيرة الإيقاع تلعب دوراً مركزياً في موسيقى «الغناوة».

كما سيشهد مهرجان تنوير تقديم العديد من العروض داخل السوق المحلية للمهرجان والتي تتميز بالمنتجات المصنوعة يدوياً والآلات والفنون والسلع المستدامة من البائعين المحليين والدوليين.

وسيستمتع زوار المهرجان بحفل يقدمه الفنان أنس الحلبي، أول عازف «هاندبان» في منطقة الشرق الأوسط.

تتضمن العروض الأدائية في السوق عرضاً للفنان سانديب شيمانغاتو فالابيل، المعروف باسم «ساندو طبلة»، الذي يقدم وصلات إيقاعية على آلة الطبلة، تجمع النغمات الهندية التقليدية والأنماط الموسيقية المعاصرة.

وطوال أيام «مهرجان تنوير» الثلاثة، سيمكن للزوار استكشاف التركيبات الفنية التي تلهم الزوار. علاوة على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تثير روح الفضول والمغامرة لديهم، ومنها: مراقبة القمر والنجوم، وجولات برفقة مرشد على مواقع مليحة الأثرية و«وادي الكهوف»، ورحلة تاريخية إلى «مركز مليحة للآثار»، إلى جانب فرصة فريدة لتجربة الطيران المظلي مع «مغامرات السماء» التي تتيح للزوار الاستمتاع بمناظر طبيعية بانورامية لصحراء مليحة من الجو.