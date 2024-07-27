النزهة الأكثر رومانسية في العالم.. «درب الحب» يرحب بالزوار مجدداً

سمحت إيطاليا مجدداً بزيارة «درب الحب» الشهير المتعرج بين البر والبحر في متنزه شينكوي تيرّي بشمال غرب البلاد، بعد إنجاز أشغال لإعادة تأهيله منذ الانهيار الطيني عام 2012، ولكن يُشترط إبراز حجز مدفوع للوصول إليه.

وتم تأمين المسار وأعيد تأهيله في إطار مشروع ترميم بقيمة 23 مليون يورو، واستلزم ذلكَ استخدام طائرة مروحية لنقل المواد. واضطر العمال إلى تنفيذ مهامهم معلقين بحبال وكابلات.

وسيكون المسار مفتوحاً للسكان المحليين وأصحاب المنازل الثانوية اعتباراً من السبت، بينما سيتمكن السياح من استخدامه اعتباراً من التاسع من أغسطس بشرط أن يكون لديهم حجز.

وستكون التذاكر متاحة فقط عبر الإنترنت (www.viadellamore.info) بسعر واحد قدره خمسة يورو. أما دخول الأطفال فمجاني حتى سن ثلاث سنوات وللأشخاص ذوي الإعاقة.

وأُدرج هذا المسار المسمى بالإيطالية «فيا ديل أموري» عام 1997 ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويبلغ طوله 920 متراً. ويوصف بأنه «النزهة الأكثر رومانسية في العالم».

ويأتي قرار فرض رسوم على «فيا ديل أموري» على خلفية الزيادة الحادة في عدد السياح في المنطقة.