مهرجان «إشراقات» يعود مع شعار «التسامح معرفة»

أكّد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على أن تكون المعرفة هي القوة المحركة في مختلف المجالات، باعتبارها أساساً لكل أشكال التطوّر والنهضة، مضيفاً: «من هذا المنطلق تطلق وزارة التسامح والتعايش الدورة الثالثة من (إشراقات)، المهرجان العالمي الذي يعمل على استقطاب أصحاب المحتوى المتخصصين والخبراء في مجالات التسامح».

جاء ذلك، على هامش تفقد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، آخر الاستعدادات لإطلاق مهرجان «إشراقات»، الذي يطلّ خلال الفترة من الأول حتى الثالث من مايو المقبل تحت شعار: «التسامح معرفة»، ضمن أنشطة معرض أبوظبي الدولي للكتاب بأرض المعارض.

ويشارك في فعاليات المهرجان 80 من كُتّاب ومفكري الإمارات والعالم، من خلال 50 برنامجاً وجلسة، إذ يركز على أن تصل رسالته إلى الآلاف من طلاب المدارس والجامعات، إضافة إلى تقديم أنشطة تستهدف أولياء الأمور والمثقفين والجمهور العام.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «إن مهرجان (إشراقات) بما لديه من قامات عالمية، حريص على أن يقدم الجميع معارفهم وخبراتهم للجمهور، عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التفاعلية التي تركز على الشباب وطلاب المدارس والجامعات، والمفكرين والأدباء والباحثين، إضافة إلى مختلف فئات الجمهور، ويهدف إلى إثراء المحتوى المعرفي في مجال التسامح والتعايش، وتعزيز قيمهما على المستويين المحلي والعالمي».

وأوضح أن «هدف الوزارة من إطلاق (إشراقات) ينبع من رؤية واضحة بأهمية تعريف العالم بالتجربة الإماراتية في التسامح داخل المؤسسات التربوية وبين فئات المجتمع، لذا تتنوّع أنشطة المهرجان لتشمل كل المجالات، ويحاضر فيها ويديرها مفكرون ومبدعون وأكاديميون وكُتّاب عالميون».

واعتبر أن مشاركة الجميع هي الضامن لنجاح المهرجان في تحقيق أهدافه السامية، لافتاً إلى أن «إشراقات» سيظل منصّة حقيقية لتبادل الأفكار والخبرات بين مؤسساتنا المعرفية والأكاديمية والتربوية والخبرات العالمية، في إطار من التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

• 80 من كُتّاب ومفكري الإمارات والعالم يشاركون في الفعاليات.

• 50 برنامجاً وجلسة خلال المهرجان، الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل.