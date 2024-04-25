«الجبل الثقافي» ينطلق في الفجـيـرة غـداً

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الجبل الثقافي، عن الموعد الجديد لانطلاق فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار، بعد تأجيله بسبب الحالة الجوية التي تعرّضت لها الدولة أخيراً.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور خالد الظنحاني: إن «المهرجان سيقام على مدى اليومين المقبلين في القرية التراثية بمنطقة مضب بالفجيرة تحت شعار (حديث الطبيعة)»، مشيراً إلى أن إمارة الفجيرة على موعد مع حدث ثقافي مهم، يرسّخ مكانتها وجهةً تحتضن الطاقات الإبداعية.

من جانبه، قال مدير عام دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، سعيد السماحي: إن «التراث الإماراتي له حضور بارز في المهرجان، من خلال أجنحته المتنوّعة التي تعبق بروح الأصالة، إذ سيعيش الجمهور تجربة استثنائية تجسّد عبق التاريخ والتراث العريق للدولة»، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص دائماً على دعم المشروعات الثقافية والفنية التي تسهم في الحفاظ على الهوية ومواكبة العصر الحديث.

من جهته، أوضح مدير المهرجان، الدكتور حمد البقيشي، أن «الدورة الثالثة تتميز بأنشطة نوعية، منها توقيع وثيقة (الاستدامة الثقافية)، وتأتي تأكيداً لدور الكُتّاب والأدباء في تعزيز الاستدامة الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى إطلاق (حمامة السلام، رسالة الإمارات إلى العالم)».