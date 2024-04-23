مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة.. 5 أيام في عوالم «الأنيميشن»

تحتفي فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة بإرث ومستقبل فن صناعة الأنيميشن، إذ يفتح الحدث الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من الأول حتى الخامس من مايو المقبل، في إكسبو الشارقة، الباب أمام المبدعين من رسامين ومنتجين وصنّاع أفلام ومصممي شخصيات كرتونية لتوسيع آفاق أعمالهم، والمساهمة في تعزيز الصناعات الإبداعية بدولة الإمارات والمنطقة.

ويجمع المؤتمر العالمي، الذي بات منصة رائدة لعشاق فن الرسوم المتحركة، وروّاد هذه الصناعة، نخبة من كبار الفنانين، والمتخصصين العاملين في استديوهات كبرى شركات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة وصناعة المحتوى الإبداعي والترفيهي في العالم. كما ينظم عروض أفلام خاصة ومعارض وحفلات موسيقية تجسد جماليات فن الأنيميشن وتاريخه ومستقبله.

وقالت المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، خولة المجيني: «يوفر المؤتمر منصة تجمع عشاق ومحترفي هذا الفن، وتتيح لهم تبادل الأفكار وتعزيز التواصل البنّاء من خلال البرامج التفاعلية المتنوّعة التي يقدمها، ويجسد المؤتمر في دورته الثانية روح الإبداع والتعاون، ويُشكل احتفاءً فريداً بعالم الرسوم المتحركة».

وسيقدم الفنان العالمي جونيتشي هاياما دورة توفر رؤى على فن الأنمي.

ويتضمن المؤتمر معرضاً لأكاديمية «آردمان أنيميشن» المتميزة بأسلوبها الفريد في فن إيقاف الحركة وشخصياتها المحبوبة، ليتيح للزوّار فرصة التعرف إلى التقنيات المبتكرة والسرد القصصي الإبداعي الذي تنتهجه.

واحتفاء بالذكرى السنوية الـ30 لفيلم «الأسد الملك» من إنتاج شركة «ديزني»، يقدم المؤتمر عرضاً خاصاً للفيلم، بحضور الفنان أندريس ديجا، أحد عمالقة «ديزني» الذي لعب دوراً رئيساً في نجاح الفيلم، إذ يشارك أندريس أفكاره الملهمة وتجربته الغنية مع الجمهور.

وتقدّم أوركسترا «فلورنسا بوب»، بقيادة المايسترو كارلو تشياروتي، حفلاً يضيف بعداً جديداً إلى الاحتفاء بفن الرسوم المتحركة.