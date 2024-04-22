3 مسرحيات تعزّز روح الإبداع على خشبة «القرائي للطفل»

كشف مهرجان الشارقة القرائي للطفل عن استضافة ثلاث مسرحيات شيّقة بلغات متنوّعة، خلال فعاليات دورته الـ15، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من الأول إلى 12 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويضم المهرجان هذا العام أكثر من 1400 فعالية ونشاط مستوحى من شعار دورة 2024: «كن بطل قصتك»، إذ تصحب الأنشطة الأطفال واليافعين إلى عوالم الإبداع والسرد القصصي البصري.

واختيرت العروض المسرحية الثلاثة لتحفيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الجمهور والزوّار من الناشئة والشباب، التي تناسب كل فئاتهم العمرية وثقافاتهم ولغاتهم.

«اختيارك» بالعربية

وتستضيف «قاعة الاحتفالات 5» في 10 و11 و12 من مايو المقبل، مسرحية «اختيارك» التفاعلية، التي تشرك الجمهور في عرضها، إذ تدور أحداثها حول مجموعة من الطلاب في مدرسة للفنون ممن يسعون إلى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وسيشارك الجمهور في تشكيل أحداث المسرحية، بما يعزّز روح الإبداع والتعاون بينهم.

ومسرحية «اختيارك» من تأليف فاطمة العامر، وإخراج محمد الأنصاري، بمشاركة الفنانين: هنادي الكندري، شوق الهادي، محمد الحداد، فهد باسم، طلال باسم، شملان العميري، سعود الزرعوني، شيخة العسلاوي، ملك أبوزيد، وأحلام التميمي.

عملان بـ«الأوردية»

وسينطلق الجمهور في رحلة عجائبية مع مسرحية «لو كنا صغاراً» التفاعلية للفنان والكاتب المسرحي الباكستاني وسيم بادمي، في الخامس من مايو المقبل، في «قاعة الاحتفالات 5» مع الممثل بلال مقصود، وفنان الدُمى أحسن خان.

وتسرد المسرحية قصصاً بأسلوب فكاهي شعري، يدعو فيه الفنان وسيم بادمي الشباب والكبار إلى إعادة اكتشاف جماليات وبراءة الطفولة.

أما مسرحية «معين أختر» فتكرم الإرث الثقافي لمعين أختر، وتدعو الحضور إلى الاحتفاء بحياة وإسهامات هذه الشخصية المؤثرة، إذ يلعب أنور مقصود دور البطولة، بمشاركة الفنان ياسر حسين.

ويرافق العرض المسرحي فيلم وثائقي يستعرض رحلة معين أختر الاستثنائية، في «قاعة الاحتفالات 5»، في الخامس من مايو المقبل أيضاً.

• 1400 فعالية ونشاط مستوحى من شعار المهرجان «كن بطل قصتك» خلال الدورة الجديدة.

الإلهام مستمر

يُعدّ مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، أكبر فعالية ثقافية مخصصة لإثراء مخيلة القرّاء الصغار على صعيد المنطقة، ويواصل في دورته الـ15 إلهام الناشئة واليافعين وتثقيفهم، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية.

