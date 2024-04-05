«الشارقة للفنون» تعلن قائمة أولية لفناني البينالي 16

تعلن مؤسسة الشارقة للفنون عن اختيارها الأولي للفنانين المشاركين في الدورة الـ16 من بينالي الشارقة، التي يعمل على تقييمها كلٌّ من: علياء سواستيكا (مدير مؤسسة بينالي جوغيا في يوغياكارتا)؛ أمل خلف (مدير البرامج في مؤسسة كيوبت، وقيّمة المعارض في غاليرهات سربنتين، لندن)؛ ميغان تاماتي كيونيل (قيّمة متخصصة بفن ماوري والسكان الأصليين في نيوزيلندا)؛ ناتاشا جينوالا (كاتبة وقيّمة، مديرة فنية لمهرجان كولومبوسكوب في كولومبو)، وزينب أوز (قيّمة مستقلة مقيمة بين إسطنبول ونيويورك).

وكشفت قيّمات البينالي عن أطرهن التقييمية التي تبني فيما بينها حواراً بصرياً خلّاقاً وملهماً، وتقارب في الوقت نفسه تاريخ البينالي الممتد لـ30 سنة، بوصفه منصة للتجريب الفني والحوار النقدي، كما ستعمل القيّمات على تهجين وإحياء منهجيات مختلفة، التي توجّه ممارساتهن التقييمية الشخصية، مثل الإقامات الفنية والتجمعات والنقاشات والكتابة والإنصات، وذلك بهدف إبراز الخصائص السياقية الفريدة للشارقة، إذ تستجيب مشاريعهن الفنية الجارية والحالية التي يرتكزن إليها لمصادر متنوعة من المعرفة التجريبية، والتي قد تشمل الارتباطات المنقولة بين الأجيال من خلال تجارب ثقافية، مثل الأغاني والرثاء والطقوس، أو تميل إلى مفاهيم التضامن والتناغم بين الثقافات، إضافة إلى تركيز بعض المشاريع على التعليم المجتمعي، الذي يظهر من خلال أنشطة حسية مثل النسيج والترجمة والأداء، بغية إثراء الفهم والتفاعل مع جوهر وإيقاع المكونات المختلفة لإمارة الشارقة، وإقامة مساحات للتفاعلات الهادفة.

ومن خلال طرح سؤال أساسي مفاده: ما الذي يترتب على أن تحمل معك الوطن والأسلاف والتشكيلات السياسية؟ تؤكد القيّمات على مسؤوليتهن كضيف ومضيف في إبراز إمكانات العمل والوجود معاً من خلال تأكيد مفاهيم التعاطف والحنو والمؤازرة.