رمضان في دبي.. عامرٌ بالتقاليد والسعادة

تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية خلال شهر رمضان عبر جدول فعاليات غني بالتجارب والأنشطة الثقافية الفريدة من نوعها، ضمن فعاليات حملة «رمضان في دبي» هذا العام، إذ تتحول المدينة إلى وجهة للاحتفالات المبهجة بقدوم الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من تقاليد وأصالة، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، بمختلف المناسبات.

ويأتي إطلاق حملة «رمضان في دبي» استجابة لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الذي وجه بإطلاق الحملة الرامية إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل، بكل ما تحمله المناسبة من روحانيات وعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان.

وفي إطار حملة «رمضان في دبي»، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة حتى عيد الفطر، إذ يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع باحتفالات ليس لها مثيل على مستوى العالم.

أسعد اللحظات

وتنبض مدينة دبي بالحياة لتمنح السكان والزوار فرصة قضاء أسعد اللحظات معاً في كل ركن من أركان المدينة التي تتألق باحتفالات وتجارب استثنائية خلال رمضان. ولخلق ذكريات لا تُنسى، يمكن لمواطني أكثر من 200 جنسية المشاركة في هذه الاحتفالات بمختلف أنحاء المدينة.

وتقدم دبي تشكيلة واسعة من وجبات الإفطار والسحور والأسواق الرمضانية الخارجية وفعاليات الترفيه العائلي والفعاليات المجتمعية والتجارب الثقافية وتجارب الإقامة الفندقية للأشخاص من جميع الأعمار، ما يعزز روح التعاون والتواصل المجتمعي تماشياً مع قيم الشهر الكريم.

مناسبة مثالية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدائرة الاقتصاد والسياحة أحمد الخاجة: «يعد شهر رمضان مناسبة مثالية لمشاركة أسعد اللحظات مع الأهل والأصدقاء. وفي ظل جدول فعاليات مزدحم بالتجارب المتنوعة، تقدم حملة رمضان في دبي للأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات فرصاً لا حصر لها لاحتضان تجارب جديدة والاستمتاع بثقافة دبي وتراثها الغني في هذا الشهر الكريم».

وأضاف «نرحب بالجميع للمشاركة في الأجواء المبهجة التي تقدمها المدينة، وتجربة كل ما هو أصيل وفريد من نوعه، والاحتفالات النابضة بالحياة والأنشطة والفعاليات والمأكولات الاستثنائية خلال رمضان».

فعاليات ترفيهية

وتضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي في الفترة من 15 إلى 17 الجاري ومن 29 إلى 31 الجاري في كل من بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، ومن 22 وإلى 24 الجاري في السيف ومن الخامس إلى السابع من أبريل المقبل في دبي فستيفال سيتي مول.

ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية، ستقوم وسائل الترفيه التقليدية، مثل المسحراتي وعازفي العود والقانون بإسعاد زوار مناطق السيف وممشى الخوانيج وبلوواترز خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وستظهر شخصيتا مدهش ودانة المحبوبتان لدى الأطفال طوال الشهر الكريم في مردف سيتي سنتر وديرة سيتي سنتر وسيركل مول وابن بطوطة مول.

وتشتهر دبي بكونها واحدة من أبرز وجهات تناول الطعام على مستوى العالم، وتقدم المدينة مجموعة من خيارات الإفطار والسحور التي يمكن للضيوف الاستمتاع بتناولها في أجواء أصيلة سواء بالمطاعم أو في الخيام الرمضانية التي تنتشر في أنحاء المدينة، مع تشكيلة شهية من المأكولات المحلية والعالمية.

ويقدم مهرجان «مأكولات الشارع في رمضان» أجواء مجتمعية نابضة بالحياة لاستكشاف النكهات المحلية والاستمتاع بالطقس اللطيف في الليل مع العائلة والأصدقاء.

وتقام الدورة الثانية من المهرجان في منطقة الكرامة من 22 الجاري وإلى السابع من أبريل المقبل.

وتقدم الخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء دبي لسكان المدينة وزوارها أجواءً رائعة تتماشى مع روح الشهر الكريم، إضافة إلى تشكيلة من خيارات الإفطار والسحور، بدءاً من الأطباق العربية التقليدية وحتى المأكولات العالمية التي يمكن التلذذ أثناء الاستماع إلى عازفي العود.

عروض وجوائز

وتوفر وجهات ومراكز التسوق مجموعة من وسائل الترفيه والعروض الترويجية والجوائز والعلامات المحلية والعالمية التي تشتهر بها دبي. ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول خيمة رمضانية كبيرة، إذ يمكن للضيوف تجربة الأجواء التراثية وتذوق أشهى المأكولات، إضافة إلى سوق رمضان الليلي في Bay By Social. ويستقبل مول الإمارات زواره بمجموعة من الفعاليات وزينة رمضان التي تجسد أجواء الشهر الكريم.

وتقدم فنادق دبي مجموعة من العروض الترويجية الحصرية للعائلات والأصدقاء، بما يتماشى مع أهداف شهر رمضان المتمثلة في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع. ويشمل ذلك عروض الإقامة الفندقية وعروض الإفطار والسحور في رمضان.

وفيما يمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة عرض ماشا والدب المليء بالمرح والموسيقى والمغامرة في كوكاكولا أرينا غداً، يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بحفل هومايون شاجريان وأنوشيرافان روحاني في دبي في الثامن من أبريل المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

ويمكن للعائلات صنع ذكريات خاصة طوال رمضان، مع عدد من أفضل الوجهات التي تقدم عروضاً خاصة خلال الشهر الكريم في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للكبار والصغار قضاء يوم ممتع في دبي دولفيناريوم، أو التجول في حديقة الزهور «دبي ميراكل جاردن» أو رؤية تماثيل المشاهير داخل متحف مدام توسو في دبي، أو الاستمتاع بزيارة متحف «أولي أولي» للأطفال.

أحمد الخاجة:

• الحملة تقدم للجميع فرصة الاستمتاع بثقافة دبي وتراثها الغني في هذا الشهر الكريم.

نشاط في الهواء الطلق

تستضيف دبي مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية التي تقام في الهواء الطلق، بما في ذلك سلسلة «سكتشرز برفورمانس رن»، حيث يمكن للسكان والزوار الركض أو المشي على مسارات يراوح طولها بين ثلاثة و16 كيلومتراً في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى سباق دبي هاربور الليلي، إذ تتاح للأشخاص من جميع الأعمار والقدرات المشاركة في اختيار مسارات السباق أثناء الاستمتاع بالإطلالات الخلابة.