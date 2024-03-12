«اسمحوا لي بالتلصص».. كتاب يطرح وابلاً من الأسئلة

10 مفردات وعدد لا نهائي من الأسئلة يطرحها الكاتب المصري محمد زاهر في كتابه «اسمحوا لي بالتلصص» الذي يقدم رؤية خاصة ومتفردة للأدب والتاريخ يسميها المؤلف التلصص.

يقول المؤلف في المقدمة: «في هذا الكتاب تلصصت على 10 مفردات: التلصص، الانتظار، الذاكرة، الثوب، الانتقام، الخريطة، اللعب، الطيران، البطء، النوم. ورغم عشقي للتلصص لم أسعَ إلى أن أحيط بالمفهوم من أبعاده كافة، فلكل منا تلصصه وإنما اقتربت من معانيه كما أفهمها ومارستها في القراءة الأولى».

وفي القراءة الأولى أو الفصل الأول، يقدم فلسفته في التلصص: «كل تلصص هو نظرة مختلسة إلى الذات قبل الآخر والعالم، وكل تلصص ينحو إلى الداخل لا إلى الخارج كما يبدو للوهلة الأولى، كل تلصص رغبة صامتة في التفاعل مع البشر يعجز عن تحقيقها بطل متوحد لا يستطيع التعامل بأريحية مع المحيطين به».