«شاعر المليون» في الأمسية الختامية.. الليلة

تنطلق على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الليلة، الحلقة الختامية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، بمشاركة ستة شعراء (شاعر من الكويت وخمسة من السعودية).

ويشارك في الأمسية الختامية الشعراء: صلاح بن ضاحي الحربي، وعامر محمد بن مبشّر، وعبدالله حنيف اليامي، ومبارك بن مدغم الأكلبي، ومحمد آل مداوي الوادعي (السعودية)، إضافة إلى فيصل عبيريد العازمي (الكويت)، الذين سيقدمون قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد.

ويدعم تصويت المشاهدين الشعراء بـ40 درجة تضاف إلى درجات لجنة التحكيم الـ60 درجة (30 عن الأمسية نصف النهائية، و30 عن الأمسية الختامية).

وسجلت المراكز الأولى في المراحل الختامية خلال المواسم الـ10 السابقة، وصول 30 شاعراً من السعودية، و10 من الإمارات، وستة من الكويت، وشاعرين من قطر، وشاعرين من العراق، إلى جانب شاعر واحد من كل من الأردن، والبحرين، وسلطنة عُمان، واليمن.