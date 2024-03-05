مصر: الكشف عن جزء علوي لـ «الملك رمسيس الثاني» بالمنيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، أن بعثة مصرية-أميركية مشتركة، اكتشفت جزءاً علوياً من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني أثناء عملها بمنطقة الأشمونين في محافظة المنيا (على بعد 220 كيلومتراً جنوب القاهرة). ونقل بيان للوزارة عن رئيس البعثة من الجانب المصري باسم جهاد قوله: «الجزء المكتشف حديثاً مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 3.80 أمتار»، مشيراً إلى أن حجم التمثال عند تركيب الجزء السفلي المكتشف منذ عقود قد يصل إلى نحو سبعة أمتار. وأضاف أن الجزء المكتشف يصور الملك رمسيس الثاني جالساً وعلى رأسه التاج المزدوج وغطاء الرأس، يعلوه ثعبان الكوبرا الملكي، وتوجد على الجزء العلوي من عمود ظهر التمثال كتابات هيروغليفية لألقاب تمجد الملك.

وأثبتت دراسة أن الجزء العلوي المكتشف من التمثال هو استكمال للجزء السفلي الذي اكتشفه عالم الآثار الألماني جونتر رويدر عام 1930.