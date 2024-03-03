مهرجان دبي للمسرح المدرسي جاهز لـ «نجوم المستقبل»

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الرابعة من «مهرجان دبي للمسرح المدرسي»، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، بمشاركة 13 مدرسة حكومية في دبي، ستتنافس على جوائز المهرجان الهادف إلى رفد الحركة المسرحية في الدولة بدماء جديدة، ورفع مستوى الاهتمام بأنشطة المسرح في مدارس الإمارة، واكتشاف أصحاب المواهب الناشئة ودعم «نجوم الغد» وتشجيعهم على إنتاج أعمال مستلهمة من التراث والواقع المجتمعي والتربوي.

وأكدت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، حرص الهيئة على تهيئة بيئة إبداعية ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون، وتسهم في تعزيز قدرات الناشئة وتأهيلهم ليكونوا جزءاً من تكوين الحركة المسرحية المحلية.

وقالت: «أسهم مهرجان دبي للمسرح المدرسي منذ انطلاقته في الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية لطلبة ومشرفي المسرح في مدارس الإمارة، من خلال الاشتغال على تنمية وتطوير مهارات الطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وما يمتلكونه من طاقات»، مشيرة إلى أن المهرجان يسهم في تحفيز الطلبة على سرد حكايات مستوحاة من التراث وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي والموضوعات التربوية والتعليمية، ما يجسّد التزامات الهيئة بالاستثمار في الأجيال المقبلة، وتشجيعها على الابتكار في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وتابعت الجلاف: «تسعى (دبي للثقافة) عبر المهرجان إلى تمكين أصحاب المواهب الناشئة من طرح أفكارهم بأشكال مختلفة، والإسهام في غرس القيم التربوية والأخلاقية في نفوس الطلبة، وتشجيع مدارس دبي ومؤسساتها التعليمية والتربوية على الاستفادة من الفنون الأدائية، وتوظيفها في تحويل المواد المنهجية إلى نصوص درامية ومشاهد بصرية تساعد على ترسيخها في عقول الطلبة».

وتستضيف خشبة المهرجان - الذي يستمر حتى الثامن من الشهر الجاري - 13 عرضاً مسرحياً، إذ تفتتح فعالياته بعرض مدرسة المعارف للتعليم الثانوي (الحلقة الثالثة)، يليه عرض مدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين (الحلقة الثانية)، ثم عرض مدرسة دبي (الحلقة الثالثة)، فيما سيشهد اليوم الثاني عروض مدرسة القيم النموذجية (الحلقة الثالثة)، ومجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، ومدرسة أسماء بنت النعمان (الحلقة الثالثة)، ويتضمن اليوم الثالث عروض مدرسة أم سقيم للبنات (الحلقة الثانية)، ومدرسة جميرا النموذجية للبنات (الحلقة الأولى)، ومدرسة الراية (الحلقة الثالثة)، وتقدم مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي (الحلقة الثالثة)، ومدرسة راشد بن سعيد (الحلقة الثالثة)، ومدرسة الليسيلي (الحلقة الثالثة)، وكذلك مدرسة الرازي للتعليم الأساسي (الحلقة الثانية) عروضها في اليوم الرابع، ليسدل المهرجان ستائره في اليوم الخامس بحفل الختام وتتويج الفائزين بجوائزه.

• 13 عرضاً مسرحياً، تتنافس على جوائز المهرجان، الذي يتواصل حتى الثامن من الشهر الجاري.

لجنة التحكيم

كشفت «دبي للثقافة» عن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان النسخة الرابعة من «مهرجان دبي للمسرح المدرسي»، التي تضم خبراء في المجال المسرحي والتربوي. ويترأس لجنة التحكيم الفنان مرعي الحليان، وتضم في عضويتها كلاً من الكاتبة الدكتورة باسمة يونس، والفنان الشاب محمد إسحاق.

وسيتولى أعضاء اللجنة مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان.