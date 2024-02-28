الهندسة الحيوية تنجح في إنبات قلوب بشرية مصغرة

نجح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة في تخليق قلوب بشرية يمكن استخدامها في دراسة الأمراض الوراثية، وتأثير الأدوية المختلفة على القلب.

وبحسب الدراسة، نجح الفريق البحثي من جامعة ميتشغن الأميركية في تخليق قلوب صناعية تشبه في حجمها ودرجة نموها قلوب الأجنة.

وأكد الباحث أيتور أجويري، أستاذ مساعد الهندسة الحيوية والطبية في معهد علوم الصحة الكمية والهندسة التابع لجامعة ميتشغن، أن هذه القلوب البشرية المُصغرة يمكن أن تساعد في اكتشاف حلول لكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف: «على الرغم من أنه من المعتقد إمكانية منع 90% من أمراض القلب والأوعية الدموية، فإنها تظل السبب الرئيس للوفاة في الدول المتقدمة»، مضيفاً أنه «من الممكن الآن بفضل التطور في علوم الهندسة الحيوية والخلايا الجذعية إنبات قلوب بشرية ودراستها، بشكل يحدث ثورة في علاج ومنع أمراض القلب الوراثية».