«اتحاد كتاب الإمارات» يشارك في «معرض مسقط»

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في الدورة الـ28 من معرض مسقط الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ويستمر حتى الثاني من مارس المقبل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط.

وتُمثّل الاتحاد في المعرض الأديبة شيخة محمد الجابري، المسؤول الثقافي مدير فرع الاتحاد في أبوظبي.

وعلى هامش المُشاركة، شهد جناح وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُماني، أمسية شعرية نظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، شارك فيها الشاعران عبدالله الهديّة الشحي وأمل السهلاوي، وأدارتها شيخة الجابري. وحضر الأمسية جمعٌ من الجمهور المتذوق للشعر في سلطنة عمان الشقيقة.

ويروج الاتحاد من خلال مشاركته لإصداراته الأدبية، ويبلغ عددها 309 عناوين، تتوزع على الشعر والقصة والرواية والدراسات النقدية والمقالات، بالإضافة إلى كتب في التراجم والتراث والفنون والمسرح وأدب الطفل.