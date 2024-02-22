سعوديان يتأهلان إلى آخر مراحل «شاعر المليون»

تأهل الشاعران عامر محمد بن مبشر، ومحمد آل مداوي الوادعي، من المملكة العربية السعودية، إلى المرحلة الأخيرة من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، وذلك في الأمسية الثانية من مرحلة الـ«12».

وقررت لجنة تحكيم المسابقة، المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، أحقية «عامر» و«الوادعي» بالانتقال إلى مرحلة الـ«6» من البرنامج، بعد حصول الأول على 48 درجة من 50، والثاني على 47 درجة، فيما ينتظر بقية المتسابقين تصويت الجمهور عبر تطبيق «شاعر المليون» خلال هذا الأسبوع، لتحديد المتأهل الأخير من هذه المرحلة من بينهم، وذلك بعد إحراز عبدالسلام رفيع السلمي 46 درجة، وفيصل عبيريد العازمي 44 درجة، وفيصل جزا الحربي 43 درجة، ومثلها لناصر هادي المنصوري.

وكانت نتيجة تصويت الجمهور في الحلقة السابقة أظهرت تأهل الشاعر صلاح بن ضاحي الحربي، من السعودية، إلى المرحلة التالية، بعد حصوله على نسبة 77%، ليصبح المتأهل الثالث رفقة الشاعرين مبارك بن مدغم الأكلبي، وعبدالله حنيف اليامي، من السعودية اللذين تأهلا مباشرة بقرار لجنة التحكيم.

وأعلنت لجنة التحكيم أن المعيار الإضافي للمنافسة هو «المجاراة الشعرية» بأسلوب القصيدة المثلوثة لأبيات من نظم الشاعر مبارك العقيلي (1875-1955) على أن تأتي المجاراة على الوزن نفسه والقافية والموضوع الذي كتب فيه الشاعر.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على خمسة ملايين درهم، ويتوج ببيرق الشعر ولقب شاعر المليون.