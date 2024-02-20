القرية العالمية.. روائع الشرق والغرب تحت سقف واحد

تقدم القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، لضيوفها تجارب تسوّق فريدة من نوعها لاستكشاف إبداعات يدوية مميزة وتحف حِرفية بديعة من أنحاء العالم، ضمن الأجنحة الـ27 التي تحتضنها، لتأخذ ضيوفها في رحلة إلى روائع الكنوز والقطع الفنية والهدايا المتنوّعة تحت سقف واحد.

ويمكن للضيوف استكشاف تحف ومقتنيات بلاد الشام في جناح سورية، بما فيها المجوهرات المصنوعة يدوياً والألعاب اللوحية التقليدية، والاستمتاع خلال جولتهم بالمقاطع الغنائية الشعبية التي يقدمها أصحاب المنافذ داخل الجناح.

وبينما يزخر جناح فلسطين بمجموعة من المنتجات الحِرفية التي تشمل الأزياء والأواني والأدوات المنزلية التقليدية، يرحب جناح لبنان بالضيوف ليعرض أمامهم تشكيلة متنوّعة من المجوهرات، وأنواعاً مختلفة من البهارات والمخللات اللذيذة. كما تُبرز القرية العالمية خلال موسمها الـ28 ثقافات منطقة جنوب آسيا، التي تشمل أجنحة الهند وباكستان وأفغانستان، والتي تتزيّن بمجموعة من المعروضات، مثل المجوهرات والأزياء الفريدة من نوعها، والسجاد الفاخر وغيرها.

فيما تمثل أجنحة اليابان والصين وكوريا منطقة شرق آسيا، وسيجد زوّار جناح اليابان أنفسهم في قلب السوق اليابانية، التي تعرض فناجين الشاي وأطقم الأواني المنزلية والدُمى وتُحف «المانغا» المميزة وشاي «الماتشا». وفي قلب جناح الصين، سيجد الأطفال كل ما يبحثون عنه من ألعاب، فيما سيكون عشاق الشاي على موعد مع تجارب غامرة في الاستمتاع بتذوق الشاي التقليدي الأصيل وإكسسواراته.

ويأخذ جناح إفريقيا محبي المنتجات الحِرفية المصنوعة يدوياً، في رحلة بين تشكيلة من المعروضات الفريدة، التي تتضمن السلال المنسوجة يدوياً، والأقنعة التقليدية والأدوات المنزلية المختلفة.

كما يمكن للضيوف استكشاف الثقافة الغنية لقارتي أميركا الشمالية والجنوبية، إذ يوفر جناحهما تجارب تسوّق فريدة من نوعها، بما في ذلك الهدايا التذكارية الحصرية من دولة البيرو، وأواني المطبخ والأزياء التقليدية المكسيكية المزخرفة برسومات مميزة.

ويتيح جناح أوروبا لضيوف القرية العالمية، فرصة لإثراء تجاربهم، من خلال عرضه مجموعة من الهدايا التذكارية والمقتنيات المتنوّعة من جميع أنحاء القارة. فيما سيستمتع عشاق المنتجات الخزفية بزيارة المتجر الرسمي لـ«هاري بوتر» الذي أطلق حديثاً.

ويبحر جناح روسيا بضيوفه إلى عالم كنوزه الساحرة، التي تتضمن دُمى «الماتريوشكا» التقليدية، وعلب المجوهرات المصنوعة من عروق اللؤلؤ، والقطع الفنية البديعة.

وضمن مجموعة من المنتجات المتأصلة في ثقافة دول الخليج العربي، يعرض جناح السعودية العباءات والحُلي التقليدية والتمور المحلية، التي تُبرز الثقافة الغنية للمملكة وتراثها الأصيل ونمطها المعماري المتفرّد.

وتقدم القرية العالمية تجارب وفرصاً متنوّعة لمحبي التسوّق والزوّار من جميع أنحاء العالم، إذ سيستمتع الضيوف برحلة التسوّق الرائعة والتعرف في الوقت نفسه إلى عدد من الثقافات المختلفة وعروضها الفنية، فضلاً عن المأكولات اللذيذة والمشروبات المتنوّعة والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها.

أصالة تراثنا

سيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع تجربة فريدة من نوعها في جناح الإمارات، الذي يحتفي بالثقافة الغنية للدولة وأصالة تراثها، ضمن تشكيلة من المنتجات الحِرفية المحلية المصنوعة برموز وطنية تقليدية من الهدايا والتذكارات التقليدية، والسجاد المنسوج يدوياً، والأواني المنزلية التراثية، والسِلال وأنواع البخور المختلفة وغيرها.

وتفخر القرية العالمية في كل موسم بدعم المنتجات المحلية والأسر الإماراتية المبدعة في تقديم منتجاتهم أمام الملايين من الزوّار، إذ يمكن للضيوف استكشاف جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الذي تُعرض فيه تشكيلة من العطور العضوية محلية الصنع، والأواني المنزلية والملابس التقليدية المزخرفة بالرسومات المميزة، فضلاً عن جناح «971 من المجتمع»، الذي يتيح للضيوف فرصة التعرف إلى مجموعة من الشركات والأعمال المحلية، التي تقدّم باقة من الهدايا المميزة والحلويات اللذيذة، وغيرها من المنتجات.

• جناح فلسطين يزخر بمجموعة من المنتجات الحِرفية التي تشمل الأزياء والأواني والأدوات المنزلية التقليدية.