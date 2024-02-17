«سورا» أداة ثورية جديدة تُنشئ مقاطع فيديو بناءً على طلب نصيّ

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» مبتكرة برنامج «تشات جي بي تي» ومولّد الصور «دال-إي» DALL-E، عن أداة جديدة أطلقت عليها اسم «سورا» Sora، تُستخدَم لإنشاء مقاطع فيديو واقعية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة بمجرد إدخال طلب نصّي، وهو ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة المتحالفة مع «مايكروسوفت» أن هذه المنصة الجديدة التي تستند إلى أبحاث سابقة أُجريَت على برنامجي «دال-إي» و«جي بي تي»، لاتزال قيد الاختبار، لكنّها عرضت مع ذلك بعض مقاطع الفيديو وشرحت طريقة نشوئها.

وشرحت «أوبن إيه آي» على موقعها الإلكتروني أن البرنامج يستطيع إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة «مع الحفاظ على الجودة المرئية واحترام طلب المستخدم».

وأضافت أن بإمكان «سورا» إنشاء «مشاهد معقدة تضمّ شخصيات عدة وأنواعاً محددة من الحركات وتفاصيل دقيقة»، كذلك يتيح «سورا» إنشاء فيديو من صورة ثابتة، أو توسيع مقاطع الفيديو الموجودة، بحسب «أوبن إيه آي». وأشار رئيس «أوبن إيه آي» سام ألتمان عبر شبكة «إكس» الاجتماعية إلى أن الشركة ستتيح استخدام الأداة الجديدة «لعدد محدود» من مبتكري المحتوى في إطار مرحلة تجريبية.