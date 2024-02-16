يامن سعدي وجوليان كوينتين على المسرح الأحمر

أسر عازف الكمان يامن سعدي، يرافقه عازف البيانو الشهير جوليان كوينتين، جمهور مهرجان أبوظبي بأدائهما الساحر، في العرض الأول في العالم العربي، الذي أقيم على خشبة المسرح الأحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، الثلاثاء الماضي.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، إنّ للفنون الدور الأكبر في تقريب المسافات والتلاقي الإنساني وحوار الثقافات، ومهرجان أبوظبي وهو يرفع شعار «إرادة الأمل» يؤكّد دوره في دعم الفنانين العرب والعالميين لأجل إيصال رسالتهم الإنسانية وإبراز دورهم المستمر في مسيرة الحضارة والفكر. وأضافت «تألق عازف الكمان يامن سعدي في عرض هو الأول في العالم العربي، إلى جانب الموسيقي جوليان كوينتين على البيانو، ليقدّما معاً روائع الموسيقى الكلاسيكية لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين من بولينك حتى شتراوس، مروراً ببرامس، في مختارات من السوناتات لآلتي الكمان والبيانو». يُذكر أنّ يامن سعدي عُيّنَ وهو في الـ25، مديراً موسيقياً لأوركسترا أوبرا فيينا وأوركسترا فيينا الفلهارمونية، وأثبت أنه يتمتع ببراعة موسيقية، وحمل أول ألبوم موسيقي له عنوان «أصوات من باريس»، ووصفه نقاد بأنّه مزيج من البراعة والأداء الموسيقي المبدع والتعبير المتحكم فيه.