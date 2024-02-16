«اتصالات لكتاب الطفل» تحفز المبدعين لتصميم شعارها الجديد

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، برعاية شركة اتصالات من &e، عن فتح الباب أمام المبدعين من أنحاء العالم، للمشاركة في تصميم الشعار الجديد للجائزة، احتفاءً بمرور 15 عاماً على إطلاقها.

ودعت الجائزة مصممي الغرافيك والرسامين إلى أن يكونوا جزءاً من الخطوة التالية لمسيرتها المستمرة في رفد مكتبة الطفل العربي بأفضل الإصدارات، من خلال إظهار إبداعاتهم في تصميم الشعار وإرساله في موعد لا يتجاوز 29 الجاري عبر البريد الإلكتروني: info@uaebby.org.ae. وسيحصل صاحب الشعار الفائز على جائزة بـ25 ألف درهم.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: إن «تصميم الشعار الجديد يأتي بهدف إضفاء مزيد من الحيوية على الجائزة، من خلال التجديد والتحديث لهويتها البصرية، بما يجسد التزامها بإلهام عقول الأطفال واليافعين من خلال الأدب، ويعكس دورها في تعزيز الإبداع الأدبي وتوسيع نطاق الاهتمام بكتب الأطفال واليافعين في العالم العربي، وفي الوقت نفسه توفير منصة لتطوير أدب الأطفال، ورفد المكتبة العربية بكتب متميّزة شكلاً ومضموناً».