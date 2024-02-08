رحيل صاحب «كامل الأوصاف».. وداعاً مجدي نجيب

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، أمس، أن الشاعر الغنائي الفنان التشكيلي، مجدي نجيب، الذي تغنى بأشعاره كبار المطربين توفي عن عمر ناهز 88 عاماً.

ولد نجيب، الذي لقبه النقاد «شاعر الألوان»، عام 1936 في القاهرة، وتخرج في كلية الفنون الجميلة، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية، منها: «صهد الشتا» و«ليالي الزمن المنسي» و«ممكن» و«الوصايا»، وتغنى بأشعاره كبار المطربين أمثال عبدالحليم حافظ (كامل الأوصاف)، وشادية (غاب القمر يا ابن عمي).

وشكل ثنائياً ناجحاً في حقبتي الثمانينات والتسعينات مع المطرب محمد منير الذي غنى له أكثر من 20 أغنية منها «شبابيك» و«حواديت» و«صغير السن» و«من أول لمسة» و«ليلى».

وأسهم في كتابة الأغاني لبعض الأفلام والمسلسلات كفيلمي «مولد يا دنيا» و«امرأة في دمي»، والمسلسل الإذاعي «دنيا بنت دنيا».