الفلاحي يحقق المركز الثالث في «يولة فزاع»

كسب عبدالله الفلاحي، من مدينة العين، المركز الثالث في النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد فوزه على عبدالله الكتبي، من إمارة الشارقة، في الحلقة قبل الأخيرة، مع الترقب يوم الجمعة الموافق 23 فبراير لتحديد هوية البطل الذي سيتوّج بكأس فزاع الذهبية.

وتفوق الفلاحي بعدما حقق 65 علامة، مقابل 35 علامة للكتبي، بعد منافسة قوية استمرت حتى اللحظة الأخيرة لمعرفة هوية الفائز، وسط تبادل التقدم بينهما في النتيجة.

انطلاقة التحديات كانت مع اليولة، التي قدم فيها المشاركان أفضل أداء ممكن في ظهورهما الأخير لهذا الموسم، وأبدعا في العرض الذي نال تفاعلاً من المدرجات التي تواصل الامتلاء بالجماهير العاشقة لهذه الرياضات التراثية، وفيها منح خليفة بن سبعين، الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، علامتها لمصلحة عبدالله الفلاحي، والتي كانت كفيلة بترجيح كفته للفوز في نهاية الحلقة.

وفي سؤال الموروث تمكن الفلاحي من الإجابة بشكل دقيق ليتمكن من حصد الـ10 علامات الخاصة بهذا التحدي.

أما في تحدي السباحة، الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الكتبي ليجدد حظوظه ويسجل في رصيده 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن الفلاحي أيضاً من الحصول على علامتها.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 15 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح (السكتون)، التي زادت مسافتها إلى 20 متراً، وفيها تفوق الفلاحي ليحصل على 15 علامة.

وفي سباق الهجن، الذي زادت مسافته ليصبح 600 متر وأقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في موقع البطولة نفسه، تمكن الكتبي من التفوق ليكسب 20 علامة.

ختام استثنائي

اعتبرت نتالي جوزيف أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التحضيرات في قلعة الميدان في القرية التراثية بالمرموم بدأت منذ فترة، من أجل تقديم حلقة ختامية استثنائية تليق باسم وحجم البطولة، من خلال مشاركة نخبة من الفنانين، واستخدام أرفع كلمات الأغاني الإماراتية الأصيلة، والشعر التراثي المرتبط بدولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها تباعاً خلال الحلقة الختامية، التي نتطلع فيها إلى منافسة قوية ومفتوحة بين المتأهلين لنهائي كأس فزاع الذهبية، التي تلقى منا كل اهتمام باعتبارها البطولة التراثية الأقدم والأعرق على مستوى المنطقة، والنهائي المرتقب يوم الجمعة 23 فبراير الجاري، هو ختام عمل وجهود موسم كامل، ونريده أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم بطولة فزاع لليولة.

صالح سعيد ضيف الحلقة

شارك الفنان صالح سعيد، ضيفاً للحلقة، وهو يُعدّ من الفنانين المتميزين في الأغاني التراثية، وقال: «منذ الصغر تعلمت هذه الفنون وسرت فيها، وهدفي دائماً تقديم ما هو متميّز ومبدع»، كما شكر سعيد القائمين على برنامج الميدان تمسكهم بالتراث وإبرازه بهذا الشكل المميز، متمنياً لهم التوفيق دائماً.

تراث مستدام

تم عرض تقرير في الحلقة الـ11 عن استراتيجية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في استدامة التراث والحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال اطلاع المشاهدين عن بعض الأرقام والإحصاءات المسجلة ضمن بطولات فزاع للموسم الحالي، كما تم الإعلان في هذه الحلقة عن فتح باب التسجيل لبرنامج الميدان 20 للموسم المقبل، حيث يمكن للراغبين في المشاركة متابعة المنصّات الإعلامية الخاصة بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

. نتالي أواديسيان: «تجهيزات خاصة في (الميدان) لختام استثنائي».