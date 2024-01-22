أنامل إماراتية تداعب أوتار العود.. وتطرب جمهور «غلوبال فيوجن»

نجح الفنان الإماراتي سيف العلي في خطف الأضواء خلال مشاركته في فعاليات النسخة الـ20 من حفل «غلوبال فيوجن» الموسيقي، التي نظمت أول من أمس في فندق جميرا بيتش هوتيل بدبي، بمشاركة نخبة من المواهب الموسيقية المتنوعة التي تنتمي إلى مختلف البلدان حول العالم.

وقاد حفل هذا العام ووتر كيليرمان، عازف الفلوت الحائز جائزة «غرامي» مرتين، الذي سحر الجمهور بمهاراته وإسهاماته الرائدة في مجال الموسيقى.

وشاركته في الحفل مجموعة من الفنانين العالميين، من بينهم راقصة البهاراتاتيام، روكميني فيجاياكومار، والعازف على آلة السيتار المرشح لجائزة غرامي رافي تشاري، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين، ليُسلط الحفل الضوء على أبعاد متعددة للموسيقى العالمية.

وأسهمت الضربات القوية لموكول دونغري على الطبول الغربية، ومهارة تري نيوان العازف على آلة القانون الفيتنامية، وإبداعات لوك فان دير ميروي على الغيتار، وويسيل فان رينسبيرغ على «الكيبورد»، واوبولا مادوسانكا على «الباس»، في إضفاء أجواء فريدة من نوعها على الرحلة الموسيقية التي قدمها الحفل.

وعلى غرار الأعوام السابقة، لم يُبرز الحفل قدرات الفنانين المشاهير فحسب، وإنما وفر أيضاً منصة للمواهب المحلية، من خلال مشاركة الفنان الإماراتي الموهوب سيف العلي على العود.

وتوحّد الفنانون جميعهم، على اختلاف جنسياتهم وخلفياتهم، تحت شعار «التناغم في التنوع»، تجسيداً لقوة الموسيقى في تجاوز الانقسامات الجغرافية والثقافية. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»، المُنظمة للحفل الموسيقي، روهيت واليا: «مما لا شك فيه أن تنوع المواهب الموسيقية المشاركة في الحفل يعكس قيم التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات، وتجسّد رؤيتها. ويُعد حفل غلوبال فيوجن الموسيقي شهادة على التزامنا بتعزيز العلاقات، ودعم الموسيقى وإثراء مجتمعنا».

وقالت ضيفة الحدث الرئيسة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سهيل بهوان القابضة»، الشيخة أمل سهيل بهوان، إن «حفل غلوبال فيوجن الموسيقي تجسيد مثالي للتناغم الذي يمكن تحقيقه حينما يجتمع أشخاص من ثقافات وتجارب مختلفة معاً، كما يرمز الحفل أيضاً إلى روح التعاون التي تضطلع بدور رئيس في نجاح أي شركة».

روهيت واليا:

• «تنوع المواهب الموسيقية المشاركة في الحفل يعكس قيم التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات».