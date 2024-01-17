«فن رأس الخيمة»: تجربة الطعام الثقافية تعود قريباً

كشف مهرجان فن رأس الخيمة عن عودة تجربة الطعام الثقافية الأسترالية الحائزة جوائز «أنتيكا أوستراليس» كجزء من برنامجه لعام 2024.

ويدار مطعم «أنتيكا أوستراليس» على يد الزوجين باولو وكيلي بيكاراتزي، إذ يتخذ من قرية كاركوار التاريخية الصغيرة في أستراليا الإقليمية موقعاً له، ويشتهر بكونه «أحد أفضل 10 مطاعم إقليمية في أستراليا تستحق السفر إليها»، وهو متخصص بتقديم الأطباق التقليدية من منطقة تشوتشاريا، موطن باولو، في وسط إيطاليا باستخدام المنتجات العضوية المحلية مع إضفاء لمسة عصرية عليها.

وقال مالكا «أنتيكا أوستراليس»، باولو وكيلي بيكاراتزي: «سعيدان جداً بالعودة إلى قرية الجزيرة الحمراء التراثية، لتقديم تجربة الطعام الثقافية كجزء من برنامج مهرجان فن رأس الخيمة 2024».

وأضافا «استوحينا الإلهام هذا العام من تراث رأس الخيمة العريق، وحفاوة ضيافتها لابتكار سلسلة من قوائم الطعام المكونة من أربعة أطباق والتي تضم مزيجاً من المأكولات الإيطالية الإقليمية باستخدام المنتجات العضوية المحلية من الإمارة والمكونات الأسترالية الأصلية والنكهات الإماراتية، وتجسّد هذه التجربة تناغماً ثقافياً لا مثيل له عليكم تجربته بكل تأكيد».

وسيقدم «أنتيكا أوستراليس» سلسلة من فعاليات الغداء والعشاء على مدى ثلاث عطلات نهاية أسبوع خلال المهرجان من الثالث إلى 18 فبراير المقبل. وسيقدم باولو قائمة متنوعة مكونة من أربعة أطباق في نهاية كل أسبوع، يرافقها سرد قصصي شائق ومختلف تقدمه كيلي بين الأطباق. وتضم قائمة الأطباق الشهية التي يقدمها المطعم ريزوتو الفستق مع التمر العضوي المحلي المقلي، وبودنغ الحليب من القرون الوسطى.