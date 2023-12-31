رحلة الهجن تقطع الصحراء الغربية في الطريق إلى خط النهاية

أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن استمرار مسيرة النسخة العاشرة لقافلة رحلة الهجن، والتي تضم 37 مشاركاً من 16 جنسية مختلفة من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، وذلك مع قطع المشاركين الصحراء الغربية في طريقهم للوصول إلى القرية التراثية في القرية العالمية في السادس من يناير المقبل في الرحلة التي تمتد 12 يوماً، بداية من منطقة عرادة لمسافة 550 كيلومتراً على ظهر المطية وسط الكثبان الرملية.

وانطلقت الرحلة من آخر منطقة في صحراء الربع الخالي يوم 26 ديسمبر، وقطع المشاركون حتى الآن محطات عدة، أبرزها جنوب تل مرعب، الخرزة، شرق محمية قصر السراب، محمية المها العربي، شرق حليبه، حيث تتابع القافلة مسيرها باتجاه شرق أم الحب، جنوب محمية بوتيس، جنوب الخزنة، سويحان، العجبان، سيح السلم، وصولاً إلى القرية التراثية في القرية العالمية في السادس من يناير، حيث سيكون الختام.

وتواصل القافلة مسيرها بقيادة الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الذي أشار إلى دور الرحلة في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع، حيث تعدّ بمثابة ذاكرة للوطن وموروثه التاريخي.

كما أكد بن دلموك على أهمية الرحلة، باعتبارها واحدة من أهم فعاليات المركز في صون التراث الإماراتي وموروثه الشعبي. معتبراً إياها أكاديمية ثقافية واجتماعية، تتيح للمشاركين من مواطنين ومقيمين تعلم الكثير من الأمور، كالصبر وروح العمل مع الفريق، كما أنها تنقل العديد من الأخلاق والعادات العربية الأصيلة.

سير الرحلة

وعن سير الرحلة، قال بن دلموك: «نقطع يومياً مسافة تراوح بين 45 و50 كيلومتراً، ويتم ذلك من معرفتنا الكاملة لجغرافية هذه المناطق من خلال رحلاتنا السابقة، وواجهنا بعض الصعوبات مع عدد من الهجن، ولكن بفضل خبرة وإمكانات الفريق المسؤول عن الرحلة تمكنا من تجاوز هذه العقبات، وحافظنا على توقيت خط سير الرحلة».

تحدي الذات

وشهدت الرحلة الكثير من تحدي الذات، واستكشاف القدرات الداخلية للمشاركين، ومدى إصرارهم وعزيمتهم لخوض تحدٍّ في الصحراء وسط طرق وعرة، وتلال رملية تتطلب منهم النزول ودفع الهجن لاجتيازها، ولياقة بدنية وقدرة تحمّل عالية، والانعزال التام عن حياة المدينة.

ومن المتوقع وصول قافلة النسخة العاشرة يوم السبت المقبل السادس من يناير إلى محطتها النهائية في القرية العالمية.