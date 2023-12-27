«الإمارات في معجم العين».. من دبي إلى عجمان

بعد استضافته في دبي لأكثر من 20 يوماً، يحط معرض «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني، عبدالله الخان، في عجمان بعد غد، ضمن فعاليات «بوح القوافي»، بالتعاون بين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ودائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتشتمل فعاليات «بوح القوافي» على أمسية شعرية وعروض موسيقية وسوق شعبية في الحي التراثي بمتحف عجمان.

وكان معرض «الإمارات في معجم العين» قد نظمته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي في الخامس من الشهر الجاري احتفالاً بعيد الاتحاد. واستقطب المعرض الذي ضم 126 صورة، جمهوراً غفيراً من الشخصيات الوطنية والثقافية والعامة، واستمر لأكثر من 20 يوماً، وأضاء على كثير من مفردات الحياة في الإمارات، إذ كان عبدالله الخان، يجوب إمارات الدولة ومدنها منذ عام 1963، حاملاً كاميرته ومتسلحاً بخبرته مصوراً لشركة نفط البحرين (بابكو)، وخلال تلك السنوات زار مناطق كثيرة، مصوراً حياة الناس، والمناطق العامة، وتفاصيل مختلفة للطرق والشطآن والجسور وغيرها.

ويأتي انتقال المعرض في خطوة جديدة من التعاون بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ومؤسسة العويس الثقافية، إذ وقع الطرفان في مارس الماضي مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات الثنائية، تحقيقاً لأهدافهما المشتركة، من خلال التشاور وتبادل الآراء والخبرات والدراسات وورش العمل والندوات والمطبوعات والمعلومات العلمية والثقافية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة، وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية والاجتماعية والتراثية والعلمية والثقافية في عجمان.

وكان من بواكير التعاون المشترك مع دائرة التنمية السياحية، تنظيم حفل فني لفرقة «صدى أرمينيا» في عجمان، لاقى إقبالاً لافتاً من الجمهور والمهتمين.

• 126 صورة يتضمنها المعرض الذي يضيء على مفردات الحياة في الإمارات قديماً.