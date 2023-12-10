العثور على بقايا ديناصورين عمرهما 75 مليون سنة

عثر علماء على بقايا اثنين من الديناصورات الصغيرة داخل حفرية تيرانوصور يرجع تاريخها إلى 75 مليون سنة، ما يلقي ضوءاً جديداً على النظام الغذائي المتغير للحيوانات المفترسة القديمة.

ووفقاً لدراسة نشرتها دورية «ساينس أدفانسز»، عثر الباحثون على الأطراف الخلفية لاثنين من الديناصورات الصغيرة التي تشبه الطيور، تسمى ستيبيز، أسفل القفص الصدري لديناصور جورجوصور صغير السن، وهو من عائلة تيرانوصور ريكس نفسها.

ويقول الباحثون المشاركون في الدراسة إن الاكتشاف يشير إلى أن ديناصورات جورجوصور الأصغر سناً كانت تفترس الديناصورات الصغيرة اليافعة، بينما تشير أدلة الحفريات الأولى إلى أن الجورجوصور البالغ كان يهاجم الديناصورات الضخمة الآكلة للنباتات، ويلتهمها.

وقالت الدكتورة دارلا زيلينتسكي، وهي من العلماء المشرفين على الدراسة: «نعلم الآن أن التيرانوصور متوسطة العمر كانت تصطاد الديناصورات الصغيرة اليافعة».

وأوضحت: «من المحتمل أن ديناصورات تيرانوصور الصغيرة التي لم تنضج بعد، لم تكن جاهزة للانضمام إلى الديناصورات ذات القرون التي يزن البالغ منها آلاف الكيلوغرامات».