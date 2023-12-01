«نوبل البديلة» لمنظمة إغاثة ونشطاء في حقوق المرأة والبيئة

تم منح جوائز «رايت لايفليهود»، المعروفة باسم «جوائز نوبل البديلة»، لمنظمة الإغاثة الأوروبية «إس أو إس ميديتيراني»، وناشطة في مجال حقوق المرأة من غانا، ونشطاء في مجال البيئة من كينيا وكمبوديا.

وتسلم الجوائز ثلاثة ممثلين عن المجموعة البيئية «ماذر نيتشر كمبوديا» (الأم الطبيعة) والناشطة في مجال حقوق المرأة أيونيس بروكمان-أميساه من غانا، وعالمة البيئة فيليس أوميدو من كينيا، وكارولين أبوسعدة من منظمة «إس أو إس ميديتيراني» في سويسرا، الجوائز في ستوكهولم.

وأوضحت المؤسسة أن الفائزين بجوائز العام هم شهود على معاناة لا توصف، وملتزمون بإنقاذ الأرواح والحفاظ على الطبيعة.

وأكدت المؤسسة أن منظمة «إس أو إس ميديتيراني» أنقذت أرواح نحو 39 ألف مهاجر.