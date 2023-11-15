مشروع «الخط العربي».. فنون الزخرفة والتذهيب في بيئة مستدامة

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامجاً ثرياً بالمعرفة والإبداع، تقدمه لكل أفراد المجتمع على مدار شهر نوفمبر الجاري، من خلال مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الرواد والناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة الإسلامية.

11 فعالية وورشة

ويتضمن برنامج المشروع، الذي يندرج ضمن سلسلة فعاليات «بينالي دبي للخط» ويستمر حتى سبتمبر 2024، نحو 11 فعالية وورشة عمل متنوعة، تفتح أمام الناشئة وطلبة المدارس والجامعات والموظفين والمهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن آفاقاً تعليمية وتثقيفية جديدة، تمكنهم من صقل مهاراتهم في فن الخط العربي الكلاسيكي، إلى جانب اكتشاف أسراره الإبداعية في رسم وتكوين الكلمات، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين في فن الخط العربي.

ورش تعليمية

وخلال الشهر الجاري، يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل مجموعة متنوعة من الورش التدريبية التي تسلط الضوء على خطوط الثلث والنسخ، والرقعة والإجازة والديواني الجلي، إضافة إلى ورش تعليمية في فنون الزخرفة والتذهيب، فيما تشهد مكتبات دبي العامة تنظيم سلسلة من الورش المتخصصة والحوارات الملهمة التي تستهدف طلبة المدارس.

أما نادي ذخر فيستضيف تشكيلة من الورش والمحاضرات التدريبية المخصصة لكبار المواطنين، بينما يشهد نادي دبي لأصحاب الهمم عقد ورش متنوعة موجهة إلى أصحاب الهمم، حيث تبرز هذه السلسلة مميزات الخطوط الكلاسيكية وجمالياتها وتفاعلها مع فنون الزخرفة والتذهيب، وتتيح للمشاركين فرصة تعلم كيفية ضبط كتابة ورسم الحروف وتكويناتها، والتعرف إلى مبادئ «الزخرفة والتذهيب» وأسسها وخاماتها المبتكرة، وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة. وفي الوقت نفسه، تنظم «دبي للثقافة» لموظفيها وموظفي حكومة دبي ندوة افتراضية عبر برنامج «تيمز»، تحت عنوان «الكتابة الإبداعية»، وتستعرض عبر محاورها المختلفة أنواع الكتابة الإبداعية، وتقنياتها وعناصرها وأسسها وطرق نقد وتحليل الأعمال الفنية.

طاقات شابة

وأكد خليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على الاستثمار في الطاقات الشابة، من خلال تمكين أصحاب المواهب المحلية الطامحة لاكتشاف فن الخط العربي، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الفنية. وقال: «يعزز هذا المشروع مناخات الإبداع في دبي، عبر إتاحته الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى تفاصيل الخط العربي وجماليات الزخرفة، والاطلاع على مجموعة ثرية من التجارب الفنية الجديدة، حيث صممت كل الورش والفعاليات بعناية لتمكين المشاركين من استكشاف روائع هذا الفن وتاريخه ومدارسه المتنوعة، ما يساعد على تطوير قدراتهم، وصقل مهاراتهم الإبداعية، ويحفز على تنمية روح الابتكار لديهم، وتشجيعهم على إطلاق العنان لمواهبهم ومخيلاتهم، وإنتاج أعمال فنية احترافية»، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويرسخ من مكانة دبي حاضنة للمبدعين.