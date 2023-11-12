رسوم مايكل أنغلو في «الغرفة السرية».. أصبحت متاحة

تتاح قريباً للجمهور فرصة الاطلاع على الرسوم التي تركها سيد عصر النهضة الثاني، مايكل أنغلو، على جدران قبو في فلورنسا، بينما كان مختبئاً فيه من أحد بابوات الفاتيكان.

وتظهر هذه الرسوم بالفحم على جدران غرفة هي عبارة عن قبو سابق للفحم يقع تحت كنائس ميديتشي. وسيُفتَح القبو للعامة في 15 الجاري.

وكانت الغرفة المعروفة باسم «الغرفة السرية»، التي تبلغ مساحتها 10 أمتار في ثلاثة، تستخدم لتخزين الفحم حتى عام 1955.

وأوضح المتحف في بيان أن الغرفة «بقيت غير مستخدمة ومقفلة ومنسية لعقود تحت فتحة مغلقة غطيت بالخزائن والأثاث»، قبل الكشف عنها عام 1975.

ويعتقد دال بوغيتو، أن مايكل أنغلو، اختبأ من البابا كليمنت السابع في هذه الغرفة لشهرين عام 1530 لأن البابا، وهو أحد أفراد عائلة ميديتشي، كان «غاضباً» منه.