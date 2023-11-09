كتب قديمة ومطبوعات نادرة من سور الأزبكية إلى المعرض

أجنحة وأركان عديدة تمتلئ بها أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتتنوع مضامين هذه الأجنحة مقدمة مواد ثقافية ومعرفية في مختلف المجالات، وكما تتصدر عروض دور النشر آخر الإصدارات، فهناك دور ومكتبات أخرى تقدم إصدارات عريقة وقديمة، وطبعات نادرة وأراشيف صحافية.

أنس محمد علي، صاحب دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، يحمل تراث سور الأزبكية، وهو مكان معروف في منطقة العتبة بالعاصمة المصرية القاهرة، يبيع الكتب القديمة والمستعملة، قال إنه سعيد بالمشاركة في هذا المعرض، وتقديم مطبوعاته التي تضم كتباً تعود إلى 200 سنة، ومجلات تعود إلى أكثر من 100 عام.

يتحدث أنس مع بعض زوار الجناح، فيما تظهر خلفه مطبوعات لمجلات مختلفة، مثل «المصور» و«آخر ساعة» و«تان تان» الشهيرة، إضافة إلى نسخ نادرة من مجلة «ماجد»، والعديد من المجلات الفنية، يظهر على أغلفتها نجوم كبار في ريعان شبابهم.