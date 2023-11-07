رزان صاحبة الـ 400 ألف متابع: منصة واحدة تكفي

ترى صانعة المحتوى رزان أبودقة أن حجر أساس أي صفحة ناجحة على منصات التواصل الاجتماعي هو أن يحدد الشخص المجالَ الذي يرى نفسه متمكناً وبارعاً فيه، مشيرة إلى أن هذه الخطوة التأسيسية المهمة ستساعده في كتابة محتوى رصين ومتماسك، وستجعله قادراً على تحديد الجمهور الذي سيوجه لهم محتواه بما يناسب اهتماماتهم.

وأضافت رزان خلال جلسة تفاعلية في «محطة التواصل الاجتماعي» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تستمر فعالياته حتى 12 الجاري، أن النجاح على مواقع التواصل لا يعني أن يكون الشخص معروفاً على كل المنصات، فمنصة واحدة تكفي.

وشاركت رزان العديد من الأفكار والنصائح التي تساعد صناع المحتوى المبتدئين على فهم مواقع التواصل الاجتماعي والنجاح عليها. ونصحت الجمهور بضرورة وضع جدول زمنيّ لنشر المحتوى، مضيفة «على صفحتي التي تجاوز عدد متابعيها 400 ألف متابع على إنستغرام، أضع خططاً للنشر، مثلاً أحدد في أي يومٍ في الأسبوع سأنشر محتواي، بل في أي ساعة بالضبط، فالخوارزميات تفهم هذه الأمور، وتساعد في تسويق محتواك، إضافة إلى ضرورة فهم كل أداة على مواقع التواصل الاجتماعي».