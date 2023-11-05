الأقصر تلغي الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

حلت أمس الذكرى الأولى بعد الـ100 لاكتشاف البريطاني هوارد كارتر مقبرة وكنوز الفرعون الذهبي، الملك توت عنخ آمون، في الرابع من نوفمبر عام 1922، وذلك خلال أعمال التنقيب الأثرية في منطقة وادي الملوك الغنية بمقابر حكام مصر القديمة بجبانة طيبة القديمة في البر الغربي لمدينة الأقصر بصعيد مصر.

واتخذت محافظة الأقصر الذكرى عيداً قومياً لها، وتحتفل به كل عام بالعروض الفلكلورية والفنية، وتنظيم الفعاليات الأثرية والثقافية.

وألقت أحداث غزة بظلالها على مظاهر الاحتفاء بتلك المناسبة، إذ أعلنت سلطات المحافظة إلغاء المظاهر الاحتفالية والعروض الفنية التي كانت تنظم بالمناسبة كل عام، في إطار التضامن الرسمي والشعبي المصري مع الشعب الفلسطيني.

وهوارد كارتر هو مستكشف بريطاني، ولد في مدينة لندن عام 1874، واكتسب شهرته بفضل اكتشافه لمقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون.