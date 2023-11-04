«الفنون الجميلة» تعلن أسماء الفائزين بـ «الفجيرة للخط العربي»

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة أسماء الفائزين الأوائل في مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي التي نظمتها تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، بمشاركة أكثر من 460 خطاطاً يمثلون 35 دولة في العالم.

وشملت المسابقة فرع الخط التقليدي الذي تضمن خطوط الثلث الجلي وجلي الديواني والنسخ وخط النستعليق، إضافة إلى المشاركة في فرع الزخرفة والتذهيب وفرع الحروفيات، كما تم تخصيص جائزة خطاط الإمارات التي استقطبت الخطاطين من أبناء دولة الإمارات.

وقال مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي، إن مسابقة الفجيرة الدولية لفن الخط العربي هذا العام، استقطبت أعداداً كبيرة من الخطاطين والموهوبين في فن الخط العربي، حيث شاركت دول جديدة هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الأكاديمية استقبلت جميع الأعمال الفنية التي أرسلت إلى موقعها، وتم تصنيفها وعرضها على لجنة تحكيم رفيعة المستوى قيّمت أداء المشاركين واعتمدت النتائج النهائية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الخطاطة زهرا دوستي شنبركي بجائزة المركز الأول في فرع الزخرفة والتذهيب، بينما حصل الخطاط فيلدان سيرت على المركز الثاني، في حين كان المركز الثالث من نصيب الخطاط أمير طهما سبرزاده اقجائي. وفي فرع خط الديواني الجلي حصل على المركز الأول الخطاط أحمد بشير، والثاني الخطاطة هدى بورناوادي، وفي المركز الثالث الخطاط أحمد رأفت. أما جائزة الحروفيات فحصل على المركز الأول فيها الخطاط أكسم طلاع، والمركز الثاني سيده ساناز البرزي دره ريا، وجاء الخطاط جعفر علي سروى همبا في المركز الثالث. وفي نتائج خط النسخ حل في المركز الأول الخطاط سيروان علي، وفي المركز الثاني منير طهراوي، وفي المركز الثالث الخطاط خاقان أرسلان، أما عن جائزة خط النستعليق، فحل في المركز الأول الخطاط حبيب بور، وفي المركز الثاني سجاد حق جوري، وفي الثالث الخطاط صفر كالشي حور.

أما جائزة خطاط الإمارات التي شارك فيها أبناء الدولة في مسابقة خطي الديواني والديواني الجلي، فأسفرت عن فوز الخطاطة الإماراتية فاطمة الظنحاني بالمركز الأول في مسابقة خط الديواني الجلي، وحلت في المركز الثاني فاطمة سالمين، وفي المركز الثالث ندى المازمي. وفي جائزة الخط الديواني، حلت بالمركز الأول الخطاطة عائشة الرمسي، وفي المركز الثاني فاطمة سالمين وفي المركز الثالث فاطمة الحوسني.

وكانت لجنة التحكيم قد حجبت الجائزة الأولى والثانية عن مسابقة خط الثلث الجلي.

علي عبيد الحفيتي:

• المسابقة استقبلت جميع الأعمال الفنية وتم تصنيفها وعرضها على لجنة تحكيم رفيعة المستوى.

• 460 خطاطاً يمثّلون 35 دولة في العالم.