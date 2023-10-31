«الشارقة للكتاب» يفتح أبوابه اليوم.. الحكاية تتجاوز حدود الصفحات

يجتمع اليوم صنّاع المعرفة والإبداع من 108 دول من كل أنحاء العالم، في مركز إكسبو الشارقة، ولا يشكل اختلاف اللغة حاجزاً يمنع التواصل في ما بينهم، فعلى مدار 12 يوماً يحوّل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، الكتاب إلى لغة يتحدث بها القراء والناشرون والموزعون والمترجمون والمكتبيون، وسط أكثر من مليون ونصف المليون عنوان تُعرض من قارات العالم المختلفة.

وتتسع قاعات المعرض الذي يرفع شعار «نتحدث كتباً» لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة. ويحتفي المعرض هذا العام بكوريا الجنوبية ضيف شرف، إذ تحضر بثقافتها وتاريخها، فيما يحمل 2033 ناشراً، حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الإمارات.

ويستضيف المعرض 1043 دار نشر عربية و990 أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات بـ300 ناشر، تلتها مصر بـ284 ناشراً، ثم لبنان بـ94 ناشراً، وسورية بـ62 ناشراً، فيما تمثّلت أبرز المشاركات الأجنبية في حضور دور نشر من الهند والمملكة المتحدة وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 ألف عنوان من اللغات الأخرى.

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة، مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، من بينهم الشاعر والباحث خالد البدور، والدكتورة مشاعل النابودة، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، والباحثة والكاتبة سعاد العريمي، والروائية والكاتبة فتحية النمر، والكاتبة الدكتورة عائشة الغيص، والكاتب والروائي سعيد البادي، وغيرهم.

أدباء وفنانون

في حين يستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، وأبرزهم شخصية العام الثقافية للمعرض الروائي الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، والروائي المصري أحمد مراد، والدكتور محمد الغندور، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والناقد والروائي المصري طارق إمام، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والشاعرة والروائية المصرية نور عبدالمجيد، إلى جانب عدد من الشعراء العرب منهم الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام، الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل وول سوينكا، والكاتب الكندي مالكولم جلادويل، والممثلة الهندية كارينا كابور، ومؤلفة كتاب: «دليل كارينا كابور للحمل»، وتوماس إريكاسون، والكاتب فاتسلاف سميل، ورائدة الفضاء الأميركية سونيتا ويليامز، وسوامي بورناتشيتانيا، والكاتبة الهندية مونيكا هالان.

وانسجاماً مع شعاره المُلهم لهذا العام «نتحدّث كتباً» الذي يجسّد رؤية المعرض لصناعة الكتاب والثقافة، فإن فعاليات «الشارقة للكتاب» تتجاوز حدود صفحات الكتب ومنصات الناشرين، نحو فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وعروض متنوعة وورش عمل تصل إلى 1700 فعالية تتوزع على ست مساحات، ويشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم. ومن ضمن الفعاليات 460 فعالية ثقافية تستضيف 127 ضيفاً عربياً وعالمياً من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، بينهم حاصلون على جائزة نوبل للآداب، وجوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى، يُثرون تجربة الجمهور بجلسات وقراءات وورش عمل وقصص حول تجارب إبداعية في مختلف فنون الإبداع والكتابة، إلى جانب 900 ورشة عمل ضمن ست مساحات تفاعلية يقدّمها أكثر من 31 ضيفاً من 12 دولة.

ضيف الشرف

ويحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب بكوريا الجنوبية ضيف شرف الدورة الـ42، ويشهد الجناح الكوري سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت شعار «خيال بلا حدود»، وتتضمن 15 برنامجاً ثقافياً وسبع جلسات حوارية، وخمسة عروض موسيقية. ويستضيف ركن الطهي ثلاثة من أشهر الطهاة الكوريين، إلى جانب عروض ترفيهية وبرامج للأطفال.

وتتضمن هذه الدورة، كذلك، أكثر من 130 عرضاً تتنوع ما بين مسرحيات وعروض جوالة، يقدمها 14 عارضاً من 14 دولة. ويستضيف المعرض مسرحية «سجن باركود» التي تستهدف الفئة العمرية 18 عاماً وما فوق، وهي أضخم عرض مسرحي إماراتي لعام 2023، من بطولة: مروان عبدالله، وأحمد مال الله، وموسى البقيشي، والفنان بدر الحكمي، وهيفاء العلي، وريم الفيصل، وإخراج مروان عبدالله صالح. وتهدف إلى معالجة ظاهرة التنمر. كما يستضيف المعرض مسرحية لمجموعة ALJ sisters المخصصة للأطفال، وهي من بطولة الجود البعنون، والجوري البعنون ووضحة الأيوب. وتدور أحداثها حول ثلاث فتيات يعيشن بكل حب، مواقف مختلفة، ويتعلمن منها قيماً تربوية واجتماعية تعينهنّ على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة.

ويزخر ركن الطهي في المعرض بأكثر من 45 فعالية يقدمها 12 طاهياً من تسع دول.

• المعرض يرفع شعار «نتحدث كتباً» خلال دورته الـ42 التي تستمر 12 يوماً.

• 1700 فعالية يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم.