مهرجان الفيلم المغاربي يطلّ بشعار «العيش معاً»

انطلقت الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للفيلم المغاربي في مدينة وجدة شرق المملكة المغربية، أول من أمس، تحت شعار «السينما من أجل العيش معاً بين الشعوب».

يعرض المهرجان خمسة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، من بينها الفيلم المغربي «العبد» للمخرج عبدالإله الجوهري، بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 12 فيلماً من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وينظم المهرجان ورشة تدريب في «التقنيات الأساسية للكتابة السينمائية»، وورشة أخرى بعنوان «الارتجال من الموسيقي إلى الصورة»، إضافة إلى محاضرتين لكل من الممثل المغربي محمد مفتاح والمخرج المغربي محمد عبدالرحمن تازي.

وتحلّ السينما الإسبانية ضيف شرف المهرجان، الذي تنظمه «جمعية سيني مغرب»، ويستمر حتى 25 الجاري.

وكرّم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم بمسرح محمد السادس في وجدة، كلاً من: الممثل المغربي إسماعيل أبوالقناطر، والممثلة المصرية شيري عادل، والمخرج الليبي أسامة رزق.