فنون الأداء الشعبية.. محور «المؤتمر الخليجي للتراث»

تنطلق على مدى اليومين المقبلين فعاليات المؤتمر الخليجي الـ11 للتراث والتاريخ الشفهي في منارة السعديات بعنوان «فنون الأداء الشعبية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنميّة المستدامة»، بما يتماشى مع إعلان دولة الإمارات 2023 عام الاستدامة.

ويشارك في المؤتمر - الذي تنظم دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي - 26 متخصصاً وباحثاً وممارساً وشاعراً وحاملاً لتراث فنون الأداء الشعبية الخليجية العربية، الذين يسلطون في أوراقهم البحثية الضوء على ماهية فنون الأداء الشعبيّة في الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهودهم المبذولة في صون التراث. وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سعود عبدالعزيز الحوسني: إن «فنون الأداء الشعبية تشكل جزءاً من التراث الثقافي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعكس ثراء وأصالة الموروث التاريخي الخليجي العربي الأصيل». وأضاف «مما لا شك فيه أنّ الاهتمام بفنون الأداء الشعبية من خلال هذا المؤتمر الذي يضم كوكبة من الممارسين والباحثين المتمرسين في هذه الفنون يتيح الفرصة للأجيال الصاعدة للتعرف على ماضي أجدادهم وتراثهم، إضافة إلى خلق منصة للتواصل وتبادل الخبرات في أفضل الممارسات».