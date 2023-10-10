«ليالي الفن» تعود بتقدير للطبيعة الأم

تحت شعار «تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المُستدام»، تعود مجدداً أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن أجندة دبي الثقافية، في نسختها الـ16 في 23 و24 نوفمبر المقبل.

ويؤكد شعار «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي التزام المركز على المدى الطويل بالاستدامة في إطار برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف «COP28»، ويتيح الفرصة للجمهور لاستكشاف مستقبل صديق للبيئة بطريقة فريدة ومبدعة من خلال الفن.

وفي إطار تقديم المزيد من الدعم والتمكين، والإسهام في ازدهار المشهد الفني في دبي والمنطقة ككل، يدعو مركز دبي المالي العالمي الفنانين لعرض أعمالهم ضمن الفعالية الفنية «ليالي الفن»، إذ يشجع الفنانين، سواء كانوا في بداية مشوارهم أو ممن لديهم باع طويلة في المجال، على المشاركة للإسهام في تعزيز المناقشات حول الاستدامة، وتقدير الطبيعة الأم من خلال فنهم.

ودعا مركز دبي المالي العالمي الفنانين والمصممين المعاصرين الذين يعملون في مجال الأفلام والموسيقى والأعمال الفنية التركيبية، إضافة إلى التقنيات المتطورة والناشئة، مثل الفن الرقمي والواقع الافتراضي والرسم بتقنية الإسقاط الضوئي والطباعة ثلاثية الأبعاد، للتقديم والمشاركة. ويمكن للفنانين أيضاً تقديم أعمالهم بوسائط فنية أخرى، بما في ذلك المنحوتات واللوحات.

وستتضمن أمسيات «ليالي الفن» أيضاً مجموعة من المعروضات لفنانين عالميين ومحليين، وجلسات نقاشية غنية بالمعلومات مع عدد من الشخصيات المعروفة على الصعيد الفني، إلى جانب أنشطة تفاعلية مخصصة للفنانين الناشئين من جميع الأعمار، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تعزيز التواصل مع هذه الفئة الواعدة.