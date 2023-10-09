1000 مبدع في مهرجان أبوظبي للشعر

تنطلق الخميس المقبل فعاليات وأمسيات مهرجان أبوظبي للشعر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وتستمر حتى 15 الجاري.

وتنظم المهرجان الذي يأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات بمشاركة أكثر من 1000 شاعر وشاعرة ونخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم.

وقال قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، إن «مهرجان أبوظبي للشعر يندرج ضمن دور الإمارة الكبير في دعم الحركة الثقافية والتراثية، وترسيخ مكانتها حاضنةً للشعر والشعراء والمواهب وتطوير المحتوى الإبداعي، وركيزةً لتنمية الحس الأدبي والارتقاء بالوعي الفكري في العالم العربي وإثراء مشهده الثقافي، وحفظ التراث الثقافي المعنوي وصونه، وتسليط الضوء على الشعر العربي (النبطي والفصيح)»، مشيراً إلى أن المهرجان يسعى لتوسيع قاعدة جمهور البرامج الشعرية، واستكشاف القضايا والموضوعات المتعلقة بالمشهد الشعري، وما يرتبط به من فنون ودراسات وتوصيات، علاوة على نشر التجارب المتميزة التي تستشرف مستقبل الشعر واستدامته.

وسيعقد المهرجان في أجواء حماسية تبرز مواهب الشعراء وأجمل إبداعاتهم، وتفتح الآفاق لتشجيع الأجيال الجديدة على تنمية مواهبهم الشعرية، وتتيح لهم الاحتكاك بالشعراء المتميزين من الإمارات والدول العربية والأجنبية، والتعرف إلى الأوزان والقوافي والمدارس المختلفة.

ويتضمن المهرجان جلسات للدراسات النقدية والأكاديمية وأنماط المشهد الشعري، ويسلط الضوء على أبرز الشعراء ومنجزاتهم والبيئة الإماراتية في الشعر، ودور البرامج الموازية التي ارتقت بمسيرة الشعر العربي عبر بوابة أبوظبي، ليسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في الشعر بشقيه الفصيح والنبطي.

وفي إطار رؤية إدارة برنامج «شاعر المليون» لتعزيز المسيرة الثقافية لأبوظبي، يستضيف المهرجان مرحلة مقابلات الشعراء المشاركين في الموسم الـ11 من برنامج «شاعر المليون»، الذي يتميز للمرة الأولى باستضافة جميع الشعراء المرشحين لمرحلة المقابلات في أبوظبي بعد أن أنهت لجنة البرنامج فرز 1027 قصيدة وتقييمها لشعراء من 23 دولة، وحددت الأفضل منها وفقاً للمعايير المتبعة.

أيقونة الحدث

يضم مهرجان أبوظبي للشعر عدداً من الأجنحة والمنصات، منها منصة أشعار الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنصة «درب الشعر» التي تشكل أيقونة المهرجان، وتستعرض مراحل تطور الشعر العربي عبر العصور، وتاريخ هذا الفن الذي تغنت به الأجيال ووثقت به أحداثها، إلى جانب فعاليات مسرح تجارب الأداء لـ«شاعر المليون»، وندوات ثقافية متخصصة وأمسيات شعرية بمشاركة عدد من الدول العربية، إضافة إلى قرية خاصة للطفل، وعرض دواوين شعرية وإصدارات أدبية متخصصة.

• المهرجان يستضيف مرحلة مقابلات المشاركين في الموسم الـ11 من «شاعر المليون».