جوردي سافال يحتفي بـ «الأندلس وهيسبيريا القديمة» في أبوظبي

ينظم مهرجان أبوظبي حفلاً موسيقياً استثنائياً، بالتعاون مع مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، بعنوان «الأندلس وهيسبيريا القديمة»، ضمن فعاليات دورته الـ20، تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، وسيقود الحفل الفني النجم الموسيقي الإسباني جوردي سافال، الحائز جائزة غرامي، جنباً إلى جنب مع فرقته لا كابيلا ريال دي كاتالونيا وهيسبيرون 21، وذلك في الـ11 من ديسمبر المقبل.

وسيشهد الحفل تقديم روائع موسيقى العصور الذهبية في إسبانيا، حيث يتألق جوردي سافال، قائد الأوركسترا وعازف الكمان العالمي الشهير وفرقته الموسيقية الموهوبة التي تضم عازفين من إسبانيا والوطن العربي، في رحلة موسيقية آسرة، يصطحب خلالها الجمهور عبر الزمن والثقافات، وسيمزج البرنامج الموسيقي للحفل الفني بين التقاليد الموسيقية الأندلسية الإسبانية العريقة مع أروع النغمات التي ستأخذ الجمهور في رحلة موسيقية عبر الزمن إلى ما قبل 500 عام في الأندلس التي جسّدت أسمى أمثلة التمازج بين الثقافات وتلاقي الحضارات في حواضر الأندلس الكبرى غرناطة وإشبيلية وقرطبة، حيث تنطق الموسيقى بروعة التاريخ وفلسفة وجمال العصرين الوسيط والذهبي للعرب في إسبانيا القديمة.

وسيمنح النجم جوردي سافال الجمهور الفرصة لإعادة استكشاف التراث المشترك، والتأثيرات المتنوعة التي شكلت موسيقى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال عزف الأنغام الموسيقية الأصلية من الأندلس وهيسبيريا القديمة.

ويسلط التعاون بين مهرجان أبوظبي وجامعة نيويورك أبوظبي الضوء على أهمية الموسيقى، وأثرها الممتد عبر الحدود، وقدرتها على الربط بين الثقافات المتنوعة، في إطار جهود الطرفين للاحتفاء بأبوظبي مدينة للموسيقى ضمن شبكة المدن الإبداعية من «اليونيسكو».