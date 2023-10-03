«فزاع لليولة»: فخورون بتمسك «عيالنا» بتراثهم الأصيل

اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتأهل 16 يويلاً وأربعة أسماء للاحتياط، قدموا عرضاً مميزاً في القرية التراثية بالقرية العالمية أمام حضور كبير، كي يستمر الحماس من خلال التدريب والمثابرة استعداداً للمرحلة المقبلة.

وأعرب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به المشاركون، والذي يدل على مدى جدية تحضيرهم واستعدادهم للبطولة، مبدياً سعادته بحضور وجوه جديدة في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

وأضاف «نشعر جميعاً بالفخر عندما نرى (عيالنا) حريصين بالتمسك بإرثهم المحلي الأصيل، ويمتلكون الرغبة اللازمة للتعلم والعطاء في إطار مسؤولية حفظ تراثهم وتعزيز هويتهم الوطنية».

وأضاف «تعمل اللجنة المنظمة للبطولة بشكل دائم لجعل البطولة في عملية تطور مستمر، وما أُضيف من فقرات رياضية، تراثية، وثقافية جعلها بطولة تراثية متكاملة، تليق وترقى لاسم فارس الميدان لبطولة فزاع لليولة».

من جانبه، أعرب اليويل أحمد راشد محمد بالقوبع المنصوري عن سعادته بالتأهل، ووعد بتطوير مستواه في الفترة المقبلة، والالتزام بالبرنامج التدريبي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف «ينتظرنا الكثير من العمل والمثابرة إذا ما أردنا الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة، حيث يشهد المستوى ارتفاعاً في كل جولة بحسب ما تابعناه سابقاً في برنامج الميدان، وكل يويل يريد تقديم الأفضل للظفر باللقب، الذي لطالما حلمت بأن يكون من نصيبي».

وتنطلق أولى حلقات بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان الـ19 في 24 نوفمبر المقبل في قلعة الميدان بالقرية التراثية، إذ يخضع خلالها المتأهلون لبرنامج مكثف من التدريبات على مختلف فقرات البطولة مثل عدّ القصيد، سباق الهجن، السباحة، والرماية.

• 24 نوفمبر المقبل تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد.

راشد الخاصوني:

• تعمل اللجنة المنظمة لبطولة فزاع لليولة بشكل دائم على تطويرها.

أسماء

شهدت الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة، تأهل كل من: هزاع سعيد ملفي علي الكتبي، علي مبارك علي مليفي العزيزي، عبدالله خلفان مطر فيروز الفلاحي، بطي سلطان سعيد بطي الكتبي، خالد حمد ظافر الأحبابي، حميد صغير حمدان سعيد العامري، سعود خالد أحمد فولاد فولاد، عبدالله محمد محمود محمد آل رضا، حمد راشد علي سيف لوتاه، أحمد راشد محمد بالقوبع المنصوري، سالم سلطان جراح سالم الكتبي، ناصر سلطان حميد الرزي الشامسي، جمعة حميد جمعة بن ركاض آل علي، راشد سيف جمعة بن ركاض آل علي، عبدالله محمد سعيد سليم الكتبي، وسلطان سعيد سالم عبدالله الخنبشي.

