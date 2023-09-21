200 فنان محلي وعالمي في «بينالي دبي للخط»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) انتهاء الاستعدادات، وبدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الافتتاحية لـ«بينالي دبي للخط»، التي تنطلق فعالياتها مطلع أكتوبر المقبل، وتهدف إلى إبراز أهمية فنون الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس مضمون الثقافات الأخرى، حيث يأتي ذلك ضمن التزامات الهيئة بدعم المشهد الإبداعي في دبي، وخلق منصّات مبتكرة لتمكين أصحاب المواهب، وتحفيزهم على عرض أعمالهم الفنية المستلهمة من فنون الخط المختلفة. وسيتضمن برنامج البينالي الذي يمتد على مدار شهر أكتوبر، بمشاركة ودعم أكثر من 200 فنان ومبدع محلي وعالمي، نحو 16 معرضاً وتفعيل أكثر من 30 موقعاً حول دبي، ستعرض تشكيلة واسعة من الأعمال الفنية المستلهمة من فنون الخط، كما تبرز حيوية ودقة الخطوط التقليدية والمعاصرة والخط الطباعي المكتوبة بأكثر من ثماني لغات.

في السياق، كشفت الهيئة عن مضمون بعض معارض «البينالي»، التي ستقام في عدد من مواقع دبي التراثية والثقافية، وعلى رأسها «معرض دبي الدولي للخط العربي»، الذي يستضيفه متحف الاتحاد، ويركز عبر أكثر من 90 عملاً فنياً على الخط العربي كلغة بصرية بأبعادها المختلفة، حيث تعكس القطع التي تحمل بصمات أكثر من 50 فناناً التوجهات الحديثة في فن الخط، من خلال إبراز روائع الخط العربي التقليدي والزخرفة، والقيمة الجمالية للكلمة المرئية، فيما يحتفي المعرض الذي سيقام في حي دبي للتصميم، بلغة الفنون بوصفها جسراً لتواصل الثقافات، من خلال أكثر من 100 عمل إبداعي إلى جانب قطع فنية أخرى، بينما تجسد أعمال المعرض الذي يستضيفه غاليري «ايه دبليو سي» في «غيت أفنيو»، روائع الفنون المعاصرة وتبرز قدرة الحروف على التفاعل مع الأشكال والألوان.

في المقابل، يضيء المعرض الذي سيقام في متحف الشندغة على اهتمام الإمارات بتاريخ فن الخط، وذلك من خلال 25 عملاً، إضافة إلى تشكيلة من المخطوطات والوثائق، فيما يقدم المعرض الذي يحتضنه مركز الجليلة لثقافة الطفل، ما يقارب 30 عملاً فنياً.

من جهة أخرى، يقدم المعرض الذي سيقام في «فاوندري» الفنون البصرية كعنصر أساسي في «بينالي دبي للخط»، عبر مجموعة قطع فنية مستلهمة من طرق التواصل المستخدمة في ظل غياب الكلمة المكتوبة. ويتضمن المعرض الذي تستضيفه ندوة الثقافة والعلوم - الممزر، 30 لوحة فنية.

في حين يضيء المعرض الذي سيقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، على فنون تصميم الأزياء والمجوهرات المستلهمة من الخط، من خلال 40 قطعة إبداعية.

• 16 معرضاً وتفعيل أكثر من 30 موقعاً حول دبي.