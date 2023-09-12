«الأدب الساخر» في مقهى الفجيرة الثقافي

نظم مقهى الفجيرة الثقافي بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مكتبة الفجيرة الرقمية التابعة لجامعة الفجيرة، أول من أمس، أمسية بعنوان «فلسفة الأدب الساخر».

استضافت الأمسية التي جاءت ضمن الموسم الثقافي الجديد لـ«الفجيرة الثقافية» الكاتب والإعلامي الدكتور عبدالله الشويخ، ورسام الكاريكاتير خالد الجابري، والكاتبة أحلام معيوف، وأدارتها المدير التنفيذي للشؤون الثقافية بالجمعية، الكاتبة سلمى الحفيتي. وقال الشويخ إن «الأدب الساخر لا يمكن اعتباره حالة بل نمط من أنماط الكتابة، ولعله أصعب أنواعها إذ لا يعني بالضرورة أن ينجح الكاتب في زرع الابتسامة على وجه القارئ كما يعتقد البعض، بل ما يفعله هو وضع التناقضات في المجتمع في إطار يحترم ذكاء القارئ».

بينما استعرض الجابري الكاريكاتير كأحد أنواع الأدب الساخر الذي يعبر بالصورة أكثر من تعبيره بالكلمة.