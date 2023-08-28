«تراث الإمارات» يضيء على صاحبات إنجازات

بالورود وتسليط الضوء على عطائها المستمر وجهودها الكبيرة في بناء المجتمع، احتفى نادي تراث الإمارات بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام.

ونظم النادي في مقره بمنطقة البطين في أبوظبي، وفي مدينة العين، فعاليات متنوعة تضمنت العديد من الفقرات التي تبرز إنجازات المرأة، وتثمن جهودها وأدوارها.

كما شهدت الفعاليات الاحتفالية عرض فيلم يحتفي بالأمهات والموظفات في النادي ومشاركتهن في الأنشطة داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى فقرة تراثية قدمتها الطالبات المنتسبات إلى النادي.

وفي مدينة العين نظم النادي في مقره جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية.. شريك أساسي في التنمية المستدامة»، تناولت فيها المشاركات عدداً من تجاربهن في الحياة العلمية والعملية والفنية والإدارية، وارتباط ذلك بعملية الاستدامة، وأدارت الحوار فيها الباحثة في التراث الشعبي في الأرشيف والمكتبة الوطنية مريم المزروعي.