«دبي للثقافة»: برنامج الفنون الأدائية يثري الساحة بالمواهب

أكدت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) أنها تفتح عبر برنامج «دبي للفنون الأدائية» ميادين الإبداع أمام أصحاب المواهب وعشاق الفنون ممن يطمحون إلى تطوير مهاراتهم في مجالات العزف الموسيقي والغناء والإخراج والتمثيل المسرحي، ما يسهم في رفد المشهد الإبداعي بطاقات شبابية واعدة.

ودعت «دبي للثقافة» المواهب الواعدة للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من سلسلة الورش التدريبية والتفاعلية المبتكرة التي يقدمها خبراء في الفنون الأدائية بالدولة ابتداء من 20 أغسطس الجاري، ما يجسد التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الشابة ودعمها، تحقيقاً لرؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وقالت مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» فاطمة الجلاف، إن برنامج «دبي للفنون الأدائية» يسهم في صقل وتنمية مهارات أصحاب المواهب الإبداعية في مجالات المسرح والموسيقى. وأضافت: «يعد المسرح من أهم الفنون الأدائية وأكثرها زخماً، فتحت سقفه تلتقي كل أشكال الفنون التعبيرية والموسيقية والأدبية، وقد اهتمت (دبي للثقافة) بتطوير هذا الجانب من خلال تفعيل الحراك الفني والمسرحي في دبي، ما أسهم في خلق بيئة إبداعية قادرة على احتضان المواهب الواعدة والارتقاء بأصحابها وبمهاراتهم وأفكارهم».

وأشارت فاطمة الجلاف إلى حرص الهيئة على دعم القطاع الموسيقي وتعزيز قوته في دبي، من خلال سلسلة الورش التدريبية التي يقدمها البرنامج والهادفة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للمشاركين وإثراء حصيلتهم الإبداعية.

وتابعت: «تحول برنامج دبي للفنون الأدائية إلى منصة مهمة لصناعة نجوم الغد من خلال ورشه المتنوعة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الناشئة في القطاع الموسيقي ودعم مبدعيه وتمكينهم من الوصول إلى مستوى الاحتراف ما يعزز من قوة القطاع محلياً».

وعلى مدار فترة انعقاده، سيسلط البرنامج الضوء على فنون التمثيل والإخراج المسرحي من خلال ورش متخصصة يستضيفها مسرح دبي الأهلي ومسرح دبي الوطني.

كما تتضمن أجندة البرنامج أربع ورش متخصصة في فنون العزف على الآلات الموسيقية يستضيفها مركز الجليلة لثقافة الطفل، تهدف جميعها إلى تعزيز معرفة المشاركين، وتستعرض ورشة «العزف على آلة الكمان» الفروقات بين السلالم الموسيقية الغربية الأساسية، وتبرز أهمية المقامات العربية، وتتضمن أيضاً تمارين خاصة لتعلم تقنيات العزف على آلة الكمان.

وتقدم ورشة «العزف على آلة العود» سلسلة من التمارين الخاصة لتقوية وتطوير العزف بالريشة، إلى جانب الإضاءة على بعض المقدمات الموسيقية الخاصة بأغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم.

أما ورشة «العزف على البيانو» فتقدم دراسة متكاملة في تطوير تقنيات اليد اليمنى واليسرى، إلى جانب دراسة أخرى في بعض الألحان العربية الكلاسيكية.

بينما تشتمل ورشة «الغناء العربي» على مجموعة تمارين خاصة بالصوت والنفس، وغناء المقامات الشرقية، والغناء الجماعي، إلى جانب مقدمة عن الغناء الشعبي المحلي والفنون الفلكلورية.

• 20 الجاري ينطلق البرنامج الذي يتضمن سلسلة من الورش التدريبية والتفاعلية المبتكرة.

ورش تفاعلية

ستناقش الورش التفاعلية التي ينظمها برنامج «دبي للفنون الأدائية» المذاهب المسرحية، وطرق اختيار النص المسرحي وتحليله والتعامل معه، بالإضافة إلى التركيز على فن إدارة الممثل وإعداد كلفة الإنتاج والجداول الزمنية لإنجاز العرض المسرحي.

