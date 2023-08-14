حسن رجب للمشاركين في ورشة الإخراج: لا تستعجلوا الشهرة

اختتمت أول من أمس في المركز الثقافي بمدينة كلباء ورشة الإخراج التي نظمت ضمن النسخة العاشرة من «دورة عناصر العرض المسرحي» التي تنظمها دائرة الثقافة في الشارقة سنوياً للمتقدمين للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وحضر مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان أحمد بورحيمة، حفل ختام الورشة التي أشرف عليها المخرج الإماراتي حسن رجب، وشارك فيها 55 متدرباً.

وشهدت الورشة مجموعة من المحاضرات النظرية حول تاريخ وأسس ومناهج الإخراج المسرحي، إضافة إلى تطبيقات عملية اختبر خلالها المشاركون إمكاناتهم في هندسة الخشبة من خلال توظيف الأداء التمثيلي، والديكور، والإضاءة، والمؤثرات الصوتية.

وقال المخرج حسن رجب، بمناسبة اختتام الورشة، إن «البرنامج التدريبي ركز على تعريف المشاركين بمبادئ فن الإخراج، منطلقاً من علاقة المخرج بعناصر العمل المسرحي المتعددة، مثل النص، وفريق التمثيل، والتقنيين، مروراً بطريقة عمله على أجهزة ومساحات منصة العرض، وصولاً إلى مواجهته الجمهور»، مشيراً إلى أنه دعا المشاركين إلى تعزيز معارفهم وخبراتهم المسرحية بالقراءة والاطلاع، والحرص على مشاهدة العروض، والتحلي بالثقة في النفس، والصبر، وتجنب استعجال الشهرة.

من جانبه، أشاد أحمد بورحيمة بجهود مشرف الورشة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري. يشار إلى أن 30 مخرجاً بدأوا تحضيرات عروضهم من أجل التقدم للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنطلق دورته العاشرة في 22 سبتمبر المقبل.

• 55 متدرباً اجتذبتهم الورشة التي تضمنت العديد من المحاور.