من السيناريو إلى الإلقاء.. «شمس» تصقل المواهب بورش متخصصة

تنظم مدينة الشارقة للإعلام (شمس) مجموعة من الورش والندوات المتخصصة، خلال الشهر الجاري، بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين.

وتتناول الورش موضوعات متعددة منها تصحيح الألوان للفيديو، والذكاء الاصطناعي، وكتابة السيناريو للمبتدئين، ومهارات العرض والتقديم للمحترفين، والتقديم التلفزيوني للمبتدئين، وفن كتابة التقارير الإعلامية والصحافية.

ودعا مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، راشد عبدالله العوبد، جميع المختصين والإعلاميين والطلبة والمهتمين، إلى المشاركة في الندوات والورش عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني www.shams.ae/ar/media-training، مشيراً إلى أن جميع المشاركين سيحصلون على شهادة مشاركة من «شمس».

وأكد أهمية تنظيم مثل هذه الورش والندوات، التي تأتي في إطار إلقاء الضوء على المهارات الفنية والإبداعية المتخصصة، تحت إشراف مؤثرين، ما يعكس جهود مدينة الشارقة للإعلام في صقل المواهب الإعلامية، وتمكين المهارات الإبداعية، وإيصال الرسالة الإعلامية الهادفة، وتقديم المحتوى الاحترافي الذي يُعزّز من تنامي قطاع الإعلام.

وتُعقد ورشة مجانية، بعنوان «تصحيح الألوان للفيديو»، بإشراف المدرب بشار جلال، اليوم في مقر المدينة، وتركز على استخدام برنامج After Effects، والأشكال الملونة وتغيير وتحديد اللون المعين، وتحسين وجودة الفيديو إلى المظهر السينمائي، إضافة إلى «الرندر»، والإخراج النهائي.

وستنظم ندوة عن «الذكاء الاصطناعي» عبر الإنترنت، الإثنين المقبل. كما سيتم تنظيم ورشة بعنوان «كتابة السيناريو للمبتدئين» افتراضياً وباشتراك رمزي، بإشراف السيناريست محمد حسن أحمد، الإثنين المقبل أيضاً، وستركز على تعزيز فرص استكشاف عالم كتابة السيناريو للمبتدئين.

كما ستعقد ورشة مجانية بعنوان «مهارات العرض والتقديم للمحترفين» بإشراف المدرب وليد قبيصي، الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مقر المدينة. وتتناول الورشة مجموعة محاور، منها التعرّف إلى المفهومات العامة لفن الإلقاء، والتعرّف إلى فنون وأنواع العروض التقديمية، ومهارات تفعيل نبرات الصوت وأسلوب الحديث، ومهارات الإيماءات ولغة الجسد.

وستُعقد ندوة مجانية بعنوان «التقديم التلفزيوني للمبتدئين» عبر الإنترنت، في 21 الجاري.

وسيتم كذلك تنظيم ورشة تعليمية بعنوان «فن كتابة التقارير الإعلامية والصحافية»، بإشراف المدرب أحمد طقش، في 29 و30 الجاري. وستركز الورشة على كتابة التقارير الصحافية والإعلامية، إضافة إلى المهارات والأخطاء الشائعة، ومراجعة وإعادة هيكلة التقارير والشكل الفني.