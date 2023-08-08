جائزة للمصممين الناشئين في الإمارات هدفها «الأصالة والمعاصرة»

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن إطلاق جائزة جديدة في تصميم الأزياء والمجوهرات وصناعة العطور بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا» لعام 2023.

وتستهدف «جائزة التصميم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – دولشي أند غابانا» طلبة مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات والخريجين لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية على المستوى المحلي والعالمي.

وتضم الجائزة ثلاث فئات متميزة تشمل كلاً من فئة أزياء العباءات، وفئة تصميم المجوهرات، وفئة صناعة العطور، والتي ستسهم في تحفيز المشاركين على استكشاف أذواقهم الفنية ورؤاهم الإبداعية والتعبير عنها باستخدام الزهور وأقمشة الدانتيل والفسيفساء الدقيقة والعطور الفاخرة. وتعد تلك الجائزة بمثابة منصة متخصصة لتعزيز معرفة وخبرات المصممين الناشئين حول أسرار تلك الصناعات.

وسيحظى المتأهلون للفوز في الجائزة بفرصة عرض تصاميمهم الإبداعية بالتعاون مع علامة الأزياء الشهيرة «دولتشي أند غابانا» في مهرجان أبوظبي أمام جمهور المهرجان وعشاق الموضة وفي ظل مشاركة وحضور نخبة من القادة والمؤثرين في عالم الموضة والأزياء والتصميم، وسيحصل الفائزون على الاعتراف العالمي بإبداعاتهم في مجال التصميم. كما سيتمكن الفائزون من تعزيز مهاراتهم الإبداعية على يد أفضل المختصين.

الأزياء

وسيتاح للمشاركين من خلال فئة الأزياء الفرصة لعرض إبداعاتهم وتصاميمهم المبتكرة التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة في عالم الموضة والأزياء، وتجمع في تفاصيلها بين الملامح التراثية والتاريخية والثقافية والفنية التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي».

المجوهرات

سيتمكن المشاركون في الجائزة من إبراز مهاراتهم الحرفية والإبداعية وتصاميمهم الفريدة والآسرة في عالم المجوهرات، وسيتاح لهم الفرصة لاستعراض نماذج من المشغولات اليدوية المستوحاة من عوالم الموسيقى والفنون والتي تحمل في تفاصيلها المزيد من الانطباعات التراثية الإماراتية وتعكس الجماليات التي تتميز بها تصاميم «دولشي أند غابانا».

العطور

يشترط على المشاركين في الفئة الثالثة من الجائزة، ابتكار تركيبات عطرية فريدة تفوح برائحة الطبيعة المحلية الخلابة وتعكس ملامح الثقافة والفنون والتراث الإماراتي الأصيل ويتناغم عبيرها مع المكونات الفاخرة التي تتميز بها عطور «غولتشي أند غابانا». وسيتم تقييم التركيبات العطرية من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء العطور ومجموعة من المشاهير في عالم الفن، إضافة إلى مختصين في المجال. وسيعتمد التقييم على تحديد مدى أصالة تلك العطور وبناءً على ملامحها الفنية وأهميتها الثقافية وقدرتها على استحضار جوهر الثقافة الإماراتية الأصيلة.

• تضم الجائزة ثلاث فئات: أزياء العباءات وتصميم المجوهرات وصناعة العطور.